تراجع أسعار النفط.. البرميل يفقد 4% ويهبط لأقل من 103 دولارات

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1٪ إلى أقل من 103 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، وكانت في طريقها لخسارة نحو 4٪ هذا الأسبوع، متأثرة باحتمالية ارتفاع أسعار الفائدة وضعف النمو العالمي وتباطؤ الطلب من أكبر مستورد ممثلا في الصين.

زيادة التضخم وتقويض النمو الاقتصادي

وسيطرت المخاوف بشأن الصراع في أوكرانيا، الذي أدى إلى زيادة التضخم وتقويض النمو الاقتصادي، على التداول في النصف الثاني من الأسبوع، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بما يقرب من نقطة مئوية كاملة.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس الماضي إلى المزيد من الزيادات القوية في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، مما أدى إلى تراجع معنويات المخاطرة.

يي جانج: البلاد ليست محصنة ضد الصدمات الخارجية

وفي الصين، قال محافظ البنك المركزي «يي جانج»، اليوم، إن البلاد ليست محصنة ضد الصدمات الخارجية، كما أنها تواجه ضغوطًا من تفشي فيروس كورونا، وتوقعت مؤسسة «تريدينج إيكونوميكس»، أن يتم تداول النفط الخام عند 110.25 دولار بنهاية الربع الجاري، والتي أضافت إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، نقدر أنه سيتم التداول عند 122.16 في غضون 12 شهرًا، وتاريخيًا، وصل النفط الخام إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147.27 في يوليو من عام 2008.

من ناحية أخرى ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي في اتجاه صعودي مجددا، حيث تجاوزت 100 يورو لكل ميغاواط / ساعة اليوم، وازدادت المخاوف بشأن الإمدادات.

ومن المقرر أن تؤدي أعمال الصيانة الموسمية في حقول الغاز النرويجية إلى خفض الإنتاج إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، ما يؤدي إلى إحكام الضغط على ثاني أكبر مورد في أوروبا.

في الوقت نفسه، ظلت أحجام الغاز الطبيعي الروسي المتدفقة عبر خطوط الأنابيب في أوكرانيا أقل من المستويات التي شوهدت قبل عيد الفصح، بسبب انخفاض طلبات العملاء الأسبوع الماضي.