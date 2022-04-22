الاحتياطي الفيدرالي: رفع سعر الفائدة مطروح على الطاولة لشهر مايو

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول»، إن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية على الطاولة رسميًا، بينما يستعد البنك المركزي للسيطرة على التضخم.

وبحسب CNN Business، قال «باول»، خلال حلقة نقاشية بصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي: «ستكون 50 نقطة أساس مطروحة على طاولة اجتماع مايو، ومن المناسب من وجهة نظري أن نتحرك بسرعة أكبر قليلاً» ، مضيفًا أن آخر دورة تشديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي كانت عبارة عن سلسلة من الزيادات ربع نقطة مئوية، حدثت في وقت كان فيه التضخم أقل بكثير.

رفع تكاليف الطاقة والغذاء وتغذية التضخم المرتفع في البلاد

وأضاف باول أن هذا النوع من الهبوط السهل هو الهدف، وتعمل ديناميكيات الوباء، وكذلك الحرب في أوكرانيا ، على رفع تكاليف الطاقة والغذاء وتغذية التضخم المرتفع في البلاد.

وأشار إلى إنه على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي محمي من صراع أوكرانيا أكثر من اقتصادات أوروبا، إلا أن الوضع الجيوسياسي سيظل يشكل ضغطًا تصاعديًا على التضخم الأمريكي، مضيفا أن هدفنا هو استخدام أدواتنا لإعادة تزامن العرض والطلب، وهذه التوقعات كانت مخيبة للآمال في الماضي، و ربما كان شهر مارس ذروة التضخم، لكننا لا نعرف ذلك بعد.

كافح التضخم المرتفع في السبعينيات والثمانينيات

وصف باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق بول فولكر، الذي كافح التضخم المرتفع في السبعينيات والثمانينيات، بأنه أعظم موظف حكومي اقتصادي في تلك الحقبة ورفع فولكر أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 20٪ في الثمانينيات استجابةً للتضخم المكون من رقمين في البلاد.

وفي مارس، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 0.25٪ إلى 0.5٪ في أول زيادة له منذ عام 2018، ويتوقع المستثمرون بالإجماع زيادة أكبر في سعر الفائدة في اجتماع البنك في أوائل مايو ، وفقًا لـ FedWatch في بورصة شيكاغو التجارية.