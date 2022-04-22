تفاصيل مشاجرة «نقششة» وشاب بمدينة نصر.. «مطلعش ضابط وخرج بكفالة»

توصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الشاب المتهم بالاعتداء على اليوتيوبر أحمد «نقششة» ليس ضابطا بالشرطة، كما زعم المجني عليه، وتبين أنه تاجر سيارات وهواتف محمولة، وأنه دخل في خلاف مع «نقششة» بسبب أولوية المرور في مدينة نصر، وأظهر مقطع الفيديو المقدم من قبل المجني عليه أن الشاب اعتدى عليه بالضرب في الطريق العام وأن الجريمة موثقة بالصوت والصورة، وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة إخلاء سبيل المتهم بكفالة 1000 جنيه.

«نقششة»: الشاب ضربني وقال إنه ضابط مرور

وعلى مدار ساعتين، استمعت النيابة العامة لأقوال اليوتيوبر أحمد نقششة الذي أقر أنه كان يسير في طريقه وفجأة شاب كان يسير بجانبه ما أدى إلى احتكاك سيارته به، وبالرغم أنه هو المخطئ لكن «نقششة» لم يتحدث معه إطلاقًا لأن الأمر بسيط للغاية واكتفى بالضغط على آلة التنبيه فقط، إلا أن الشاب أسرع بسيارته ووقف أمام «نقششة» ووجه إليه السباب والشتائم وطلب منه أن يبرز التراخيص، زاعمًا أنه ضابط شرطة في المرور.

وأضاف «نقششة» في محضر النيابة العامة أنه كان في حالة استغراب من تصرفات الشاب، فاضطر إلى استخدام هاتفه المحمول وبدأ في توثيق جريمة الضابط عن طريق فتح «لايف» وكان يصور كل تصرفاته والسباب عندها أسرع الضابط في الانصراف.

الشاب ينكر انتحال صفة ضابط شرطة

ومن جانبه، أنكر الشاب في تحقيقات النيابة انتحال صفة ضابط شرطة، مدعيًا أن كل ما حدث خلاف بسبب أولوية المرور وتبادل للسباب والشتائم فقط، وأنه يعمل تاجر سيارات وهواتف محمولة، وأنه تشاجر مع الشاب بسبب مضايقاته المستمرة خلال سيرهما في الطريق وأن الشاب كان يكسر عليه بشكل مستمر وغير مبرر وأثناء عتابه حدثت المشادة الكلامية بينهما.