مصرع وإصابة 8 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالقليوبية

شهد كوبرى عرابي دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، سقوط سيارة ملاكي من أعلي الكوبرى، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أحمد عرابي

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أحمد عرابي دائرة القسم، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين سقوط سيارة ملاكي من أعلي كوبري أحمد عرابى دائرة القسم، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين على الطريق الإقليمي

كما أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارتين ملاكي أعلى الطريق الإقليمي تقاطع الحر اتجاه بنها القادم من الشرقية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الإقليمي تقاطع الحر اتجاه بنها القادم من الشرقية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية و4 سيارات إسعاف مجهزة وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة وتم إخلاء الطريق من آثار الحادث على جانين الطريق لتسيير الحركة المرورية وعدم تعطيل أصحاب السيارات ومصالح المسافرين.

القطار يدهس شخص في بلتان

وفي طوخ لقي شخص مصرعه إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره قضبان السكة الحديد بنطاق قرية بلتان التابعة لمركز شرطة طوخ، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.