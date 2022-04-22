سعر اليورو اليوم الجمعة 22-4-2022 في مصر مقابل الجنيه

يشهد سعر اليورو عمليات بحث كبيرة من المواطنين بشكل يومي، حيث يهتم عدد كبير بمعرفة مختلف أسعار العملات مثل الدولار والريال السعودي والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني وغيرها مقابل الجنيه المصري.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر اليورو في البنوك الحكومية والخاصة، المختلفة وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 20.20 جنيه للبيع مقابل 19.99 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

كما سجل سعر اليورو في بنك مصر 20.19 جنيه للبيع، مقابل 19.96 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل.

سعر اليورو في المصرف المتحد

كما سجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد 20.01 جنيه للبيع، مقابل 19.83 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 20.01 جنيه للبيع مقابل 19.88 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 20.00 جنيه للبيع مقابل 19.83 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك التجاري الدولي.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ووصل سعر اليورو في بنك قناة السويس 20.12 جنيه للبيع مقابل 19.08 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل.

سعر اليورو في بنك بلوم

كما سجل سعر بيع اليورو في بنك بلوم 19.97 جنيه مقابل 19.81 جنيه للشراء، وذلك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 22 أبريل، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي في كل بنك.