قرار عاجل من «التعليم» بخصوص المُعلمين (مستند)

أخطرت وزارة التربية والتعليم مديريات التعليم على مستوى الجمهورية، بتجيهز مكافآت المُعلمين الخاصة بامتحانات النقل وامتحانات إتمام الامتحانات الأخرى.

ووفقا للمنشور الذي حصلت عليه «الوطن» فجاء نصه «نصت المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005 على أن تصرف المكافأة عقب نهاية امتحانات الدور الأول لامتحانات نهاية العام الدراسي».

تجهيز مكافآت المعلمين للصرف بعد نهاية الامتحانات

ووفقا للمنشور تم إخطار المديريات التعليمية بتجهيز القوائم المالية لكل مديرية بشأن مكافآت المُعلمين، على أن يتم الصرف فور انتهاء الامتحانات.

يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه مديرية التعليم بالجيزة اجتماعا مساء أمس لمراجعة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، والتي ستنطلق في الجيزة يوم 7 مايو وتستمر حتى 19 مايو.

الجيزة: انطلاق امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 12 مايو 2022

فيما ستنطلق امتحانات الصف الصف الأول والثاني الثانوي من 12 وحتى 26 مايو 2022 والمواد التي لا تضاف للمجموع خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2022، حيث سيتم عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، حيث 30% ورقي و70% إلكتروني وستكون الأسئلة اختيارية ومقالية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على قيام مديري مدارس الجيزة، بتعقيم المقار ولجان الامتحان مع تنظيف دورات المياة بصورة يومية ومستمرة وتوفير المطهرات، التنبيه على الطلاب والملاحظين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان أو أي كتب أو مذكرات للطلاب.