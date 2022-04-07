«تعليم الجيزة»: لا تعديل في مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إنّه لا توجد أي نية لإجراء أي تعديلات على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، المقرر أن تبدأ خلال مايو المقبل وفق الخريطة الزمنية التي أعلتنها وزارة التربية والتعليم، اعتبارا من يوم 7 مايو المقبل دون إجراء أي تغيير.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 لن تتغير

وأضاف سلومة لـ«الوطن»، أنّ مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 لا يتم تغييرها، وجار حاليا الاستعداد للامتحانات بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية والمدارس، موضحا أنّه جرى طباعة جزء كبير من الامتحانات والتي وضعت وفق المواصفات الفنية المعلن عنها من وزارة التربية والتعليم.

وتابع أشرف سلومة، أنّه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بإنهاء شرح المقررات الدراسية وفق الخريطة الزمنية المعدة من قبل الوزارة، بالتزامن مع إعلان مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، وجار تدريب الطلاب على كيفية الإجابة على الأسئلة من خلال حل نماذج الامتحانات في الكتب المدرسية.

ولفت إلى أنّه جرى توجيه المدارس بضرورة متابعة تسجيل الطلاب على المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، والتأكد من استفادتهم منها في التدريب على فهم مخرجات التعليم وحل الأسئلة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

جدول امتحانات الصف الخامس للجيزة الترم الثاني 2022

- يعقد يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية وامتحان التربية الدينية.

- يعقد يوم الإثنين الموافق 9 مايو المقبل امتحان مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 11 مايو المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية والعلوم.

جدول امتحانات الصف السادس للجيزة الترم الثاني 2022

- الأحد الموافق 8 مايو المقبل، امتحان مادة اللغة العربية وامتحان التربية الدينية.

- الثلاثاء الموافق 10 مايو المقبل، امتحان مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية.

- الخميس الموافق 12 مايو المقبل، امتحان مادة اللغة الأجنبية والعلوم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للجيزة الترم الثاني 2022

- يوم السبت الموافق 7 مايو المقبل، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل، امتحان مادة الهندسة.

- يوم الإثنين الموافق 9 مايو المقبل، امتحان مادة الجبر والإحصاء.

- يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو المقبل، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأربعاء الموافق 11 مايو المقبل، امتحان مادة اللغة الأجنبية.

- يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل، امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي للجيزة الترم الثاني 2022

- السبت الموافق 7 مايو المقبل، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الأحد الموافق 8 مايو المقبل، امتحان مادة اللغة الأجنبية.

- الإثنين الموافق 9 مايو المقبل، امتحان مادة العلوم.

- الثلاثاء الموافق 10 مايو المقبل، امتحان مادة الجبر والإحصاء.

- الأربعاء الموافق 11 مايو المقبل، امتحان مادة الهندسة.

- الخميس الموافق 12 مايو المقبل، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني الجيزة

- امتحان مادة اللغة العربية والخط يوم السبت 14 مايو المقبل.

- امتحان مادة اللغة الأجنبية يوم الأحد 15 مايو المقبل.

- امتحان مادة العلوم يوم الإثنين 16 مايو المقبل.

- امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الإثنين 16 مايو المقبل.

- امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية يوم الثلاثاء 17 مايو المقبل.

- امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء 18 مايو المقبل.

- امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يوم الخميس 19 مايو المقبل، وامتحان التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية.