اعتماد جدول امتحانات النقل والصف الثالث الإعدادي 2022 في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم الاثنين، عن اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022/2021 للمراحل التعليمية المختلفة، والتي تبدأ في يوم 7 مايو المقبل، وكذلك جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية 2022» للترم الثاني، وتبدأ في 14 مايو المقبل على مستوى المحافظة.

مواعيد امتحانات الترم الثاني في الدقهلية للمرحلة الإبتدائية والشهادة الإعدادية

وقال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن امتحانات المرحلتين الإبتدائية والإعدادية تبدأ في 7 مايو 2022، أما الشهادة الإعدادية تبدأ في 14 مايو، على أن تبدأ امتحانات مدارس التعليم الفني بالتوازي مع بقية المراحل من يوم 7 مايو.

عبد الرؤوف: توفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة

وأضاف «عبد الرؤوف»، في بيان صحفي، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجميع.

وأعلنت عدد من محافظات الجمهورية، جداول امتحانات الترم الثاني الخاصة بها مثل الإسكندرية والبحيرة، وبني سويف، والتي راعت إدخال بعض التعديلات البسيطة على مواعيد بدء الامتحانات لبعض الصفوف، وذلك من أجل التيسير على الطلاب ومراعاة لبعض الأبعاد والجوانب أثناء إجراء الامتحانات والتي تتزامن عقدها مع الأعياد والمناسبات الرسمية.