«التعليم» تعلن الشكل النهائي لأسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

قواعد وآليات محددة ومتعددة وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق الكامل مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لوضع أسئلة الامتحانات وتحقيق الوزن النسبي، ومراعاة تطبيق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، فضلاً عن كيفية وضع أسئلة تهدف إلى قياس وتقييم الطالب في جوانب معرفية ومهارية مختلفة.

دمجت قواعد وضع الأسئلة، في برنامج يسمى برنامج تدريب المعلمين على فنيات صياغة أسئلة الامتحانات، وحصلت «الوطن» على جميع تفاصيله، ويشمل قواعد بناء الأسئلة الموضوعية وقواعد بناء أسئلة الاختيار من متعدد وقواعد بناء أسئلة الصواب والخطأ وقواعد بناء أسئلة المقال القصير.

قواعد بناء أسئلة المقال القصير

- مراعاة شمول المفردات الاختبارية لجوانب المحتوى وتناولها للجوانب المهمة.

- يجب أن يتضمن السؤال كلمات مثل: من وماذا ومتى وأذكر وحدد، وغير ذلك من الكلمات التي ترتبط بتذكر الحقائق والمعلومات.

- يجب أن تكون المفردات واضحة ومحددة.

- تقيس المفردة الاختبارية قدرة المتعلم على الإبداع والابتكار.

- يمكن استخدام عبارات أخرى من شأنها أن تقيس المستويات العليا من الأهداف مثل لماذا واشرح وقارن وأربط وفسر أسباب وحلل وانقد.

- العبارة التي يستخدمها واضع السؤال تتوقف على مخرجات التعلم التي يريد قياسها.

قواعد بناء الأسئلة الموضوعية

- يجب ألا تحتوي العبارة على عدد كبير من الفراغات.

- أن تصاغ العبارة الناقصة في شكل مختصر.

- وأن تتعلق التكملة بفكرة معينة أو مفهوم معين تمت دراسته، وليس مجرد تكملة لغوية أو تكملة حسب المعنى العام.

- يفضل أن تحتوي المفردة الاختبارية على كلمة واحدة ناقصة، وأن تكون في نهايتها أو كلمتين ناقصتين فقط حتى يتمكن المعلم من الفهم والإجابة.

- عدم وجود دلالات تشير إلى الإجابة الصحيحة، مثل استخدام صيغ التأنيث والتذكير والإفراد والجمع أو تباين طول مسافة الفراغ من مفردة اختبارية إلى أخرى.

قواعد بناء أسئلة الصواب والخطأ

- يجب أن تصاغ العبارة بإحكام بحيث تكون صحيحة تماما أو خاطئة تماما، ولا تحتمل أي جدل حول صوابها أو خطئها.

- وتتضمن العبارة أو السؤال فكرة واحدة فقط.

- تجنب العبارات التي تحتوي على نفي النفي.

- تجنب العبارات التي تحتوي على النفي بقدر الإمكان، وأن يوضع خط تحت علامة النفي حتى ينتبه المتعلم إليها.

- توخي الحذر عن استخدام الكلمات التي تقترن بالتعميمات مثل دائما وأبدا وجميع ولا يمكن.

- أن تكون العبارات الخطأ والعبارات الصائبة متساوية في الطول تقريبا.

- أن تكون العبارات قصيرة مع استخدام لغة ذات تركيب بسيط.

قواعد بناء أسئلة الاختيار من متعدد

- تصاغ المشكلة بدقة.

- احتواء السؤال على مشكلة محددة تماما بحيث يفهم المتعلم المقصود من المشكلة بدون حاجة إلى الإستعانة بالبدائل لتوضيحها.

- ألا تكون الإجابة الصحيحة أطول بشكل مستمر من البدائل الخطأ.

- يجب أن يكون كل بديل مناسبا لغويا لأصل السؤال فإذا كانت الكلمة الأولى من البديل الصحيح فاعلا ًيجب أن تبدأ كل البدائل الأخرى بفاعل.

- تجنب صيغة النفي.

- تجنب الارتباطات بين أصل السؤال والإجابة الصحيحة.

- عدم استخدام جملة «جميع الإجابات السابقة صحيحة».