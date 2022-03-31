حظك اليوم برج الحمل الخميس 31-3-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الحمل هو برج هوائي ويحتل الترتيب الأول بين الأبراج الفلكية، ويتمتيز مولود برج الحمل بالقدرة على القايدة فهو يستطيع أن يقود فريق كامل ويضع كل شخص في مكانه المناسب وفق امكانياته، لذا تجد اغلب مواليد برج الحمل يحتلوا القيادة في المؤسسات التي يعملوا بها، كما أنه يصنع الفرص لنفسه ولغيره ولا يتمكن من المكوث دون ان يقوم بشئ.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الحمل بضرورة النضال على كل الجهات حتى لا ييضيع مجهودك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد يمنحك دعم، ويجعلانك ساحرا بالنسبة للجنس الآخر وتجذب الأعين، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

مواصفات برج الحمل

ويتمتيز مولود برج الحمل ان لديه طاقة إيجابية كبيرة تمكنه من جعل كل من حوله يشعروا بالسعادة، كما أنه لا يترك المواقف الصعبة والمشكلات تتغلب عليه حتى يشعر بالاكتئاب فهو يتمتع بإرادة حديدية تجعله في المقدمة، كما أنه يتمكن من وضع خطط محكمة لكي يتجاوز الصعاب ولديه اقتناع تام ان كل شخص يجب أن يمر بتجارب سيئة لكي ينجح في حياته.

وأبرز عيوب مولود برج الحمل أنه شديد الأنانية فهو يحب أن ينفذ كل مايريد مهما كانت الظروف من حوله، كما أنه يحب الحصول على الانتباه الكامل من الآخرين ويكره ألا يكون محط الأنظار أو ان يكون أحد أفضل منه في أي مجموعة ينتمي إليها.