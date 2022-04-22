إقبال كبير على محال «الكوافير» قبل «القيامة والفطر».. وقائمة أسعار جديدة

مع اقتراب عيد القيامة وعيد الفطر زاد الإقبال بشكل كبير على محال «الكوافير»، وصالونات التجميل، وقال أصحاب الصالونات أن هذا العام هو الأفضل بالنسبة لهم نتيجة تزامن العيدين مع بعضهما وهو ما جعل كافة الأماكن كاملة العدد.

وتحرص الفتيات والنساء على الظهور في أبهى صورهن بعد التوجه إلى صالونات التجميل للحصول على أفضل إطلالة للعيد وأبرز صيحة في عالم التجميل.

بحسب محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافير وأصحاب صالونات التجميل، هناك إقبال تجاوز الـ100% هذا العام مقارنة بالعام الماضي من حيث الإقبال المعتاد، وأرجع ذلك لتزامن عيد القيامة مع عيد الفطر المبارك واصفا إياها بالبشرى.

وتابع: «من الآن حتى عيد الفطر الأماكن كاملة العدد نتيجة للتزاحم الشديد»، وأفاد أن أسعار هذا العام مرتفعة بسبب ارتفاع سعر الصرف الدولار حيث تأتى اغلب أدوات التجميل من الخارج لافتا إلى ارتفاع أسعار الصبغات بنسبة 20% والميك أب بنسبة 40%، ما دفع عدد كبير من أصحاب محال الكوافير وصالونات التجميل إلى اعتماد قوائم سعرية جديدة.

وأشار إلى أن الأسعار تبدا من 60 جنيها لـ«الوجه والحواجب»، والصبغات تبدأ من 200 جنيه وعمل الشعر بالبروتين فى المناطق الشعبية بسعر 1000 وفي المناطق الراقية بـ 5 آلاف جنيه، ومكياج العروسة فى المناطق الشعبية بسعر 2000 جنيها والراقية بسعر يتراوح ما بين 6 حتى 10 آلاف جنيه .

وأشار إلى أن الاقبال على الكوافيرات وصالونات التجميل يبدأ من بعد الإفطار مباشرة حتى منتصف الليل، ومن المتوقع أن يستمر الزحام يوم الوقفة حتى صباح يوم عيد الفطر قبيل الصلاة وكالعادة تكون هذه الفترة من أكثر الأوقات ازدحامًا .

وأفاد بان فاتورة واردات مصر من مستحضرات التجميل والعناية بالشعر بلغت 1.7 مليار جنيها من أهمها مساحيق التجميل و الشامبو ومستحضرات وملمعات وصبغة الشعر ومعطرات الجسم وكريمات الحلاقة مستحضرات تجميل وزينة مكياج ومنتجات للعناية بالبشرة واليدين والقدمين ورموش صناعية وشعر بشرى وخصلات شعر وحواجب صناعية

وحذر «الدجوى»، من تعرض المواطنين الراغبين في شراء أدوات ومستحضرات التجميل وخاصة بعد انتشار مستحضرات التجميل الرديئة ومنعدمة الجودة في الأسواق المصرية من أماكن مجهولة المصدر وخاصة التي تنتشر على الأرصفة لأنها تتسبب في السرطان .

20 مليار جنيه حجم تجارة مستحضرات التجميل المغشوشة

وقدر مستحضرات التجميل المغشوشة والمنتجة من مصانع بير السلم بحدود 20 مليار جنيه، وتنتشر بالمناطق الشعبية وخاصة حارة اليهود فأغلب هذه المنتجات يعاد تدويرها وكتابة صلاحية جديدة عليها.

حارة اليهود مشهورة ببيع أدوات المكياج

وتعد منطقة حارة اليهود بمصر القديمة أبرز منطقة لشراء المكياج بسعر الجملة وتأتى إليها الفتيات والعرائس تحديدا لشراء المنتجات والمستلزمات اللازمة للعروس فتجد كل أنواع أدوات الماكياج التي ترغب في شرائها والتي قد تجدها في بعض المحلات الشهيرة والصيدليات المعروفة بأضعاف ثمنها وتحمل نفس العلامة التجارية واسم المنتج .