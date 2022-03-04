أشرف عقبة: العالم ما زال يتخوف من ظهور تحورات خطيرة لكورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن لقاحات كورونا ساهمت في تقليل أعداد إصابات متحور أوميكرون، لكن مازال هناك تخوف طول الوقت من حدوث تحورات جديدة في الفيروس قد تكون لها خصائص مختلفة.

وأضاف «عقبة» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر على القناة «الأولى والفضائية» المصرية، أن السلالات الجديدة تظهر في مناطق قد تكون أقل في الرعاية الصحية على غرار الهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، لذلك فإن منظمة الصحة العالمية بدأت في التوعية بأهمية اللقاحات، وضرورة حصول المواطنين عليها ساعد هذا الأمر إلى حد كبير على عدم ظهور السلالات المخيفة التي يقلق الأطباء والعلماء منها.

مصر تتابع أحدث الدراسات العلمية لفيروس كورونا

وتابع رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس: «نلاحق الدراسات المتعلقة بفيروس كورونا والمتحورات واللقاحات، ونتابع كل ما هو جديد بخصوص الأعراض واللقاحات والعلاجات ونعدل البروتوكولات العلمية حتى تتضمن كل ما هو جديد لعلاج المواطن المصري».

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى طوال الوقت إلى الحصول على كل ما هو جديد من العلاجات لتكون متاحة للشعب المصري، وهو ما تسبب في انخفاض عدد المواطنين الذين يحتاجوا إلى تلقي العلاج في غرف الرعاية المركزة، كما قلت حالات الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.