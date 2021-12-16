أشرف عقبة: انتشار متحور «أوميكرون» أسرع من «دلتا»

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس، إن البحث مازال جاريا عن كل خصائص متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، وظهر منها أنها سريعة الانتشار بشكل أكبر من السلالات السابقة حتى سلالة دلتا التي كانت سائدة.

وأضاف «عقبة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة إكسترا نيوز، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش، أن منظمة الصحة العالمية بدأت تحذر العالم من سرعة انتشار متحور أوميكرون، وبالتالي يجب الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والحصول على اللقاحات لتقليل فرص دخول المستشفيات والحاجة إلى العلاج في الرعايات المركزة.

تكهنات بحدوث متحورات جديدة لفيروس كورونا

وتابع رئيس أقسام المناعة بجامعة عين شمس، أن التكهنات بحدوث متحورات أخرى لفيروس كورونا المستجد مازالت موجودة، لكن لا يجب استباق الأحداث، مشيرًا إلى أن الانقسامات التي تحدث للفيروس، تؤدي إلى حدوث بعض التحورات التي تحمل متحورات مختلفة، التي تقلل من معدلات الإصابة وشدتها أو تؤدي إلى زيادتها، وهو ما يجب دراسته على أرض الواقع.

الحصول على اللقاح الوسيلة الفعالة لمنع الإصابة بكورونا

وأكد «عقبة»، أن الوسيلة الفعالة لمنع الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي الحصول على اللقاح، إذ أن من يحصلون على التطعيمات يكونون أقل عرضة للإصابات الشديدة، وحتى الآن تعلن منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات المتاحة التي حصلت على ترخيصات لديها القدرة على الحماية من السلالات الجديدة.