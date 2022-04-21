مسلسل راجعين ياهوى الحلقة 20.. مشاحنات بين «بليغ» و«يسرية»

بدأت أحداث ممسلسل راجعين ياهوى الحلقة 20 بطولة خالد النبوي، بمشهد بين «ماجي» الطبيبة النفسية ووالدتها، إذ تنصحها الأخيرة بتزوير شهادة تخرج لـ«بليغ»، ولكن الأولى رفضت، وذلك هربًا من اكتشاف كذبتها أمام أبيها الذي قالت له إن خالد النبوي طبيب، كما أنها اتخذت قرارًا بالاعتراف لأبيها.

مسلسل راجعين ياهوى الحلقة 20 بطولة خالد النبوي

بعد عودة «بليغ» لبيت أشقائه في مسلسل راجعين ياهوى الحلقة 20 بطولة خالد النبوي، حدثت بعد المشاحنات والمشادات بينه وبين «يسرية» زوجة أخيه، إذ أخذت تتشاجر معه وهو يقابلها بالمزاح، وفجأة تدخل عليهم «شريفة» زوجة أخيه الأخرى، وأخذ «بليغ» يفصل بينهما ليبعدهما عن الشجار، وبعدها جلسا «شريفة وبليغ» معًا يتحدثا عن المشاكل الدائرة بالعائلة، لتعترف له زوجة أخيه عن تعاطفها معه، كما قالت له إنها ذهبت إلى «يسرية» ليأخذ حقه منها، ولكنها رفضت ذلك.

وفي مسلسل راجعين ياهوى الحلقة 20 بطولة خالد النبوي، دخل «عمرو» ليقتحم النقاش بين والدته و«بليغ»، قائلًا: «أنت كل يوم هتاكل على حسابنا ولا ايه»، ليأخذ الأخير حديثه بمزاج: «أنت مصر تبقى بطل العالم في الغتاتة.. أنا باكل من فلوسي اللي أنتوا وكلينها عليا»، وبعدها أخبره الشاب أنه ذاهب لبيت الجمالية ليبيعه إلى عبدالله مختار، صديق «بليغ»، ولكن المفاجأة أن البيت لا يمكن بيعه إلا بعد إذنه.

عودة «نهال» لبيت زوجها

ظل «بليغ» في مسلسل راجعين ياهوى الحلقة 20 بطولة خالد النبوي، يستقبل مشاجرات زوجة أخيه بمزاح، فعند مرورها بالصدفة حاملة بعض الحلويات، أوقها ليأخذها وهو يضحك، وآخذ يتحدث عن الطعام الجيد، وفي نهاية الحلقة عادت «نهال» مرة أخرى إلى بيت زوجها «مدحت» بعد المشاحنات التي حدثت بينهما، معبرة عن ساعدتها بعودتها لبيتها مرة أخرى.