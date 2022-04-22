محافظ أسيوط يفتتح وحدة أبحاث العيون بمستشفى الرمد

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحدة أبحاث العيون وأعمال التطوير التي تمت بمستشفى الرمد بمدينة أسيوط، بتكفلة تبلغ 15 مليون جنيه، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يأتي في 18 إبريل من كل عام، وذلك ضمن أكبر عملية تطوير تشهدها المستشفيات بالمحافظة على صعيد الإنشاءات والأجهزة الطبية الحديثة، وفي إطار خطة الدولة لتحسين كفاءات المستشفيات وتطويرها بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى والنهوض بالقطاع الصحي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة لشئون الطب الوقائي، والدكتورة ندى يوسف مدير مستشفى الرمد.

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد

تفقد محافظ أسيوط المستشفى الذي يرجع إنشائها إلى عام 1910 وتبلغ سعتها 50 سريرًا، واستمع إلى شرح لمراحل التطوير التي تمت والأقسام التي تم استحداثها لتقديم خدمات تشخيصية جديدة على أعلى مستوى، وافتتح وحدة أبحاث العيون الذي تم استحداثها وتضم الأشعة التليفزيونية ومقاس العدسة والأشعة المقطعية لعصب العين ومركز الإبصار وأشعة بصبغة الفلورسين لقاع العين وليزر للقزحية وإزالة تامة العدسة وليزر لاعتلال الشبكية السكري بالإضافة إلى كمبيوتر النظارات ومجال الإبصار.

تطوير غرفة العمليات الكبرى

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير التي تمت بغرفة العمليات الكبرى ومعمل المستشفى، الذي تم تزويده بأحدث الأجهزة التي لم تكن موجودة من قبل حيث كان متوفر بالمعمل تحليل سكر فقط، وكان المرضى يضطرون إلى إجراء التحاليل خارج المستشفى لإجراء العمليات لكن بعد التطوير وتزويد المعمل بـ3 أجهزة حديثة متاح الآن كافة التحاليل اللازمة للعمليات للتيسير على المواطنين.

استقبال أكثر من 1000 مريض يوميا

أكد المحافظ أن المستشفى شهدت تطويرًا كبيرًا خاصة في عملية تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية الخاصة بجراحات العيون، مشيرًا إلى تقديم خدماتها للمرضى مجانًا مما يضعها في مقدمة المستشفيات الرائدة في طب العيون بوسط الصعيد حيث تستقبل أكثر من 1000 مريض يومياً لإجراء الكشف الطبي وتنفيذ العمليات الجراحية.

العمليات الجراحية بالمجان

وأكد المحافظ أن العمليات الجراحية تتم مجانًا ولا يتحمل المريض أي تكلفة وذلك من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وأعلن المحافظ عن تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي بالمحافظة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين وذلك في إطار دعم الدولة لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.

رفع مستوى الأطقم الطبية

وأشار المحافظ إلى أهمية رفع مستوى الأطقم الطبية بالمستشفيات سواء أطباء أو تمريض أو عاملين من خلال التدريب المستمر والإطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم والتعامل مع المرضى لتقديم خدمة أفضل للمواطن وفقًا لأحدث أساليب العمل.

وكيل صحة أسيوط

أشاد الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بجهود محافظ أسيوط الذي يقدم كل الدعم والمساندة للنهوض بالقطاع الصحي من خلال التطوير والتحديث المستمر لتطوير الخدمة الصحية والارتقاء بالأداء ورفع كقاءة المستشفيات لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

من جانبها أشارت الدكتورة ندى يوسف مدير المستشفى إلى تنفيذ مبادرة بالتعاون مع إحدى الشركات لاستقبال المرضى المصابين بالسكر منذ أكثر من 10 سنوات بهدف رصد اعتلال الشبكية السكري التكاثري ومعالجة الحالات من خلال الحقن داخل العين واستئصال جسم زجاجي وجلسات أرجون ليزر وذلك على نفقة الدولة.