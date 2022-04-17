الكشف والدواء بجنيه واحد والعمليات الجراحية مجانا في مستشفى العريش

تقدم مستشفى العريش العام، خدمات طبية متميزة للمرضى من أهالي سيناء، تبدأ من خلال سعر التذكرة للكشف في العيادات الخارجية، التي تقدر بـ جنيه واحد فقط، كما يتم إجراء العمليات الجراحية بشكل مجاني تماما.

وقال أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، إن الكشف في العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام، بسعر تذكرة 1 جنيه فقط، للمقتدرين وغير المقتدرين، ويحق للمواطنين الكشف عند أمهر الأطباء القادمين من الجامعات المصرية، وأيضا الحصول على دواء من صيدلية المستشفى الكائنة بالعيادات الخارجية.

وأضاف «منصور» في بيان له، أن أطباء البروتوكول يقومون بعلاج الحالات العادية بالقسم الخارجي للمستشفى، أما الحالات التي تحتاج عمليات جراحية يتم تحويلها الى الحجز بأقسام المستشفى، وتحديد موعد لإجراء عملية جراحية تابعة للتأمين الصحي أو نفقة الدولة.

سيدة: أجريت جراحة مجانية بدلا من 20 ألف جنيه

بدورها، قالت سيدة تدعى «الحاجة أم محمد» لـ«الوطن»، وهي إحدى السيدات التي جاءت لقسم الاستقبال بمستشفى العريش العام، إنها فور وصولها مصابة بشرخ في أعلى الفخذ الأيمن، قام طبيب البروتوكول بحجزها في قسم العظام بالمستشفى وإدخالها في قائمة العمليات بشكل مباشر، وتم إنهاء جميع الأوراق وأجريت العملية خلال أيام قليلة على نفقة الدولة.

أما «الحاجة ليلى»، فقالت إنها توجهت لإحدى المستشفيات الخاصة وتفاجئت بضرورة إجراء عملية جراحية تبلغ تكلفتها 20 ألف جنيه، بخلاف الإشعات والتحاليل والأدوية، وهو ما جعل أولادها بتوجهون بها إلى مستشفى العريش العام لإجراء العملية بشكل مجاني تماما.

رئيس قسم التخدير: العمليات مستمرة طوال أيام الأسبوع

بدوره قال سامى أنور رئيس قسم التخدير بمستشفى العريش العام، لـ«الوطن»، إن أطباء البروتوكول يقومون بإجراء عمليات طوال أيام الأسبوع، فقد تم تخصيص أيام للجراحة العامة وأيام للولادة وأخرى لعمليات العظام والكسر.

وأضاف أن مستشفى العريش دائم العمليات الجراحية بشكل يومي، من الساعة الثامنة صباحا وحتى انتهاء الحالات، بما فيها شهر رمضان، الذي تستمر فيه العمليات حتى الليل.

وكانت مديرية الصحة قد عقدت بروتوكول تعاون للعلاج والكشف الطبي وإجراء عمليات جراحية مع 4 جامعات مصرية، وهي القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، وذلك في عدة تخصصات تأتي إلى مستشفى العريش كل أسبوع من السبت للخميس.