إصابة 5 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

أصيب 5 عمال، منذ قليل، بإصابات طفيفة ومتنوعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة الفشن اتجاه المنيا دائرة محافظة بنى سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي نطاق مركز الفشن جنوب المحافظة، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

3 سيارات إسعاف لنقل مصابي الحادث إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تبين أن المصابين هم جلال حمدي سيد، 16 سنة، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومصطفي ممدوح علي، 17 سنة، و إسلام أشرف بدوي، 18 سنة، عماد حمدي سيد 33 سنة، أحمد سعيد أحمد 30 سنة، جميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء مختلفة من الجسم، ومقيمين محافظة أسيوط، ويعملون عمال.

تم تقديم العلاج اللازم للمصابين داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف.