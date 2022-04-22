مصرع وإصابة 14 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر ببنها

لقي مواطن مصرعه وأصيب 13 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر اتجاه بنها قبل نزلة الزقازيق، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وندب المعمل الفني لفحص الحادث ومعرفة ملابساته وأسبابه.

بلاغ بانقلاب سيارة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الحر اتجاه بنها قبل نزلة الزقازيق.

الحادث نتيجة السرعة الزائدة

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارات إسعاف مجهزة وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي، وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة، وتم إخلاء الطريق من آثار الحادث على جانين الطريق لتسيير الحركة المرورية وعدم تعطيل أصحاب السيارات ومصالح المسافرين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتشال جثة

في وقت سابق انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم الجمعة، جثة طالب لقي مصرعه غرقًا بمياه ترعة الشرقاوية بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا، بالعثور على جثة طالب غارقًا بمياه ترعة الشرقاوية دائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الإنقاذ النهرى لمكان الحادث، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لطالب يدعى محمد عبيد، 15 عامًا، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتولت النيابة التحقيق.