«الأعلى للجامعات» يعلن موعد امتحانات الترم الثاني 2022 اليوم

يترقب مختلف الطلاب في المرحلة الجامعية الإعلان عن موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات 2022، والذي من المقرر أن يُعلن عنه اليوم السبت المجلس الأعلى للجامعات الحكومية تحت رئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سواء للجامعات الحكومية أو الخاصة وأيضا المعاهد المختلفة.

ومن المقرر أن يشارك وزير التعليم العالي في القرار رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، مع أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد لطيف، بالإضافة إلى نائب وزير التعليم العالي لشئون الجاماعات الدكتور محمد أيمن عاشور.

تحديد موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022

وانتشرت خلال الفترة الأخيرة بعض الشائعات حول تأجيل امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الجاري 2021 - 2022، ولكن مصادر من داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت أنه لا صحة لتلك الشائعات، وأن الامتحانات سوف تُعقد خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، حسب التفاصيل والضوابط والمواعيد التي ستعلن من جانب المجلس الأعلى للجامعات.

الموضوعات التي ستناقش اليوم

وكشفت المصادر في وزارة التعليم العالي عن الأمور المهمة التي ستناقش خلال اليوم السبت من جانب المجلس الأعلى للجامعات، من أهمها متابعة انتظام العمل والدراسة في الترم الثاني وأيضا انتظام امتحانات الميدتيرم، بالإضافة إلى موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مع متابعة استعدادات وجاهزية مختلف المستشفيات الجامعية بالتزامن مع أعياد الأقباط والربيع وعيد الفطر.

وفي سياق مختلف، كانت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات قد أكدت في تصريحات سابقة، أن نسب إقبال الطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية ونجحوا في الاختبارات الخاصة بتحديد المستوى ضعيفة.

وأوضحت أن هناك تنسيقا كاملا بين كل من وزارتي الهجرة والتعليم العالي، وذلك فيما يتعلق بتوفير الأماكن لكافة الراغبين في الالتحاق بأي من الجامعات الخاصة أو الأهلية.