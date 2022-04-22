حصاد 3435 فدان قمح في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تجهيز 55 موقعا تم تحديدها لاستلام الأقماح على مستوى المحافظة هذا العام ما بين صوامع وشون وبناكر وهناجر بطاقة استيعابية تصل إلى 812 ألف و776 طن، تم تجهيزها واستيفائها لكافة الاشتراطات الصحية والتموينية والتخزينية وخضوعها لعمليات تطهير مكثفة من خلال لجان تم تشكيلها تحديداً لهذا الغرض والمكونة من متخصصين بمديريتي الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الشركة المستلمة.

حصاد 3435 فدانًا من محصول القمح

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم حصاد ما يصل إلى 3435 فدانا من محصول القمح بالمحافظة منذ بداية الحصاد الذي انطلق من مراكز «القنايات، بلبيس، ههيا، الإبراهمية، ديرب نجم، كفر صقر، أولاد صقر، فاقوس، الحسينية، صان الحجر» على أن تستمر المحافظة في جني ذهبها الأصفر من سنابله، وتستعد الصوامع لاستقبال المحصول الاستراتيجي الأول لمحافظة الشرقية في عامه الجديد.

زراعة 423 ألف و222 فدان قمح

يذكر أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام وصلت إلى 423 ألف 222 فدان قمح بزيادة 14 ألف فدان عن العام الماضي.

توفير 11 ماكينة آلية لحصاد القمح تؤجر للمزارعين

أكد محافظ الشرقية أنه تيسيراً على صغار المزارعين تم توفير 11 ماكينة آلية لحصاد القمح تؤجر للمزارعين بنسبة تخفيض تصل إلى 50 % كدعم للفلاح ولتشجيعه على توريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض لضمان توريد أكبر كمية من القمح لهذا العام.

كما ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، وفي حالة عدم التزام المزارعين بتوريد الأقماح سيتم تطبيق حزمة من العقوبات طبقاً للقوانين المنظمة لذلك، كما شددً المحافظ على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك لحمايته من الفقد أو الإهدار.