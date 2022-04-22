استخراج نصف قلم جاف من تجويف عين طفل في الشرقية.. ظل أكثر من شهرين

نجح الفريق الطبي بمستشفي طب وجراحة العيون «الرمد» بالزقازيق، في استخراج جسم غريب مهمل داخل تجويف العين، عبارة عن نصف قلم جاف، لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا، توقع أهله بأنها كدمة منذ أكثر من شهرين.

إجراء العملية الجراحية بنجاح واستخراج القلم

أجرى العملية الدكتور أيمن عبدالغفار، والدكتور محجوب هلال، والدكتورة هالة عبده، أطباء الرمد، وهيئة التمريض بقسم العمليات الجراحية، وإشراف الدكتور محمد حسين مدير المستشفى.

ذهول الأهل

كان أهل الطفل توقعوا أنه يعاني من كدمة منذ أكثر من شهرين، خاصة أن الجسم الغريب لم يظهر من خلال الأشعة المقطعية، قام الفريق الطبي بإجراء العملية الجراحية بنجاح واستخراج القلم، وسط حالة من الذهول من والدي الطفل، والطفل بحالة جيدة، وتم التنبيه على الأهل بالمتابعة بالعيادات الخارجية لمدة أسبوع.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر لمدير المستشفي والأطباء، وهيئة التمريض، وجميع أفراد الفريق الطبي المعاون على الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية.