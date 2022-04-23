درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23-4-2022 في مصر

حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة شهدتها كافة الأنحاء على مدار الأيام القليلة الماضية، جعل المواطنين يتساءلون عن طبيعة الملابس التي يجب ارتدائها، وهل ستنخفض درجات الحرارة مرة أخرى لتعود برودة الطقس أم لا.

واهتماما من بوابة «الوطن» بما يهتم به المتابعون والقراء بشكل دائم، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 23 أبريل، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، وجاءت كالتالي:

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مصر على النحو التالي:

القاهرة 31 17

الإسكندرية 26 16

وادي النطرون 31 16

طنطا 30 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 29 16

بلطيم 26 16

مطروح 23 14

السلوم 24 15

سيوة 28 14

بورسعيد 25 15

دمياط 25 15

الزقازيق 31 16

المنصورة 30 15

الإسماعيلية 31 14

السويس 31 14

العريش 24 15

رفح 23 14

رأس سدر 28 15

نخل 28 10

نويبع 31 19

طابا 30 20

كاترين 26 08

الطور 26 18

شرم الشيخ 30 20

الغردقة 31 20

مرسى علم 31 21

الفيوم 31 15

بني سويف 31 16

المنيا 31 14

أسيوط 32 14

سوهاج 32 17

قنا 36 19

الأقصر 36 19

أسوان37 20

إدفو 38 21

أبو سمبل 38 21

الوادي الجديد 34 16

شلاتين 33 19

ابو رماد 31 19

حلايب 30 18

راس حدربة 32 19