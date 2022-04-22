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بوتين: الاتحاد الأوروبي قادر على التأثير على أوكرانيا لوقف قصف دونباس

حكومة كييف ترفض مطالب جنودها بالسماح لهم بإلقاء أسلحتهم

كتب:

إيمان رحيم
03:17 م | الجمعة 22 أبريل 2022
الرئيس الروسي

الرئيس الروسي

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاتحاد الأوروبي بالتأثير على أوكرانيا لوقف القصف على إقليم دونباس، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

بوتين يبلغ الاتحاد الأوروبي برفض حكومة كييف باستسلام جنودهم

وأعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن الرئيس بوتين أبلغ رئيس المجلس الأوروبي بأن كييف لا تسمح للعسكريين الأوكرانيين المتمركزين في آزوفستال باغتنام الفرصة لإلقاء أسلحتهم.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في وقت سابق، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة الكاملة على مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية، وهو ما شكك فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مؤشرات تؤكد صحة تلك التصريحات.

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بقلم إيمان رحيم