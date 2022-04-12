الرئيس الروسي: المواجهة مع القوات المناهضة لبلادنا «أمر حتمي»

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أنَّ نجاح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مؤكد، مشيرًا إلى أنَّ موسكو ستحقق أهدافها في كييف والتي يأتي على رأسها مساعدة شعب دونباس، فيما وصف عمليته تلك بـ«النبيلة».

بوتين: كييف استمعت للغرب وانتقضت اتفاقيات مينسك بشأن دونباس

واتهم الرئيس الروسي، بحسب وكالة «روسيا اليوم» الحكومة الأوكرانية بنقض اتفاقات مينسك التي تهدف إلى حل سلمي لقضية دونباس، موضحًا أن الغرب شجع كييف على ذلك، ما جعل صدام موسكو مع تلك الدول المناهضة لها في أوكرانيا كان حتميًا، متوجهًا بالشكر إلى الجنود الروس المشاركين في تلك العملية.

وشدد بوتين على أن أوكرانيا والغرب عملا على تغذية من أسماهم بالنازيين الجدد بشكل متعمد، مؤكدًا أنهم كانوا يستعدون للهجوم على روسيا في أقرب وقت، ما جعل حتمية الصدام معهم هناك ممكنة، مؤكدا أنهم لا يمكن عزل روسيا، وأن العقوبات الدولية المفروضة ضد موسكو لن تجعلها معزولة عن العالم أو تقف عمليتها.

بوتين يعلن عن الاستعداد لإطلاق «لونا 25» رغم العقوبات

وخلال زيارته لقاعدة «فوستوشني» الفضائية، أعلن الرئيس بوتين، أنَّ موسكو ستواصل تنفيذ خططها في مجال الفضاء رغم الحصار والتقويض الغربي، موضحًا أنَّ بلاده استأنفت برنامج القمر، وأنَّهم حاليًا بصدد إطلاق «لونا 25» القمر-25 الأوتوماتيكي، منوهًا إلى أنَّ روسيا وبيلاروسيا، اتفقا على العمل المشترك في بناء البنية التحتية في قطاع الفضاء، وفقا لـ«روسيا اليوم».

اليوم العالمي للفضاء

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال زيارته ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى منطقة أمور في روسيا، تزامنا مع الذكرى الـ61 لأول تحليق فضائي في العالم، والذي يصادف 12 أبريل، حيث يحتفل الروس والعالم بذلك اليوم، تخليدًا لذكرى انطلاق رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين لاقتحام الكون عام 1961.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت عام 2011 قرارًا بإعلان يوم 12 أبريل، يومًا دوليًا لانطلاق الإنسان إلى الفضاء، ليتحول إلى يوم عالمي يحتفل به الفضائيون كل عام.