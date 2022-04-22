موسكو تمنع 61 كنديا من دخول أراضيها.. وبايدن لـ بوتين: لن تسيطر على أوكرانيا

أعلنت السلطات الروسية، منع 61 كنديا من الدخول إلى أراضيها معظمهم مسؤولون حكوميون وعسكريون، فيما حظرت «موسكو»، على 29 أمريكيا الدخول إلى أراضيها بينهم كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومؤسس موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مارك زوكربيرج.

وكان بايدن، قال في وقت سابق، إن المعارك في العاصمة «كييف» انتهت بانتصار تاريخي لـ الأوكرانيين، موجها حديثه لنظيره الورسي، فلاديمير بوتين،: لن تنجح أبدا في السيطرة على أوكرانيا واحتلالها

باريس ترسل نحو 30 طنا من معدات الطوارئ الطبية إلى أوكرانيا

بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أن «باريس»، أرسلت قرابة 30 طنا من معدات الطوارئ الطبية إلى أوكرانيا عبر بولندا، فيما أعلنت العاصمة البريطانية «لندن»، أن قوات أوكرانية تبدأ تدريبا في بريطانيا للمرة الأولى منذ بدء الحرب «الروسية الأوكرانية».

بدورها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن مساعدات «واشنطن» العسكرية الأمريكية الأخيرة لـ«كييف» تخص معركة «دونباس»، موضحة أن جزء من المساعدات ستصل إلى أوكرانيا خلال الساعات المقبلة

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، جون كيربي، إلى ان هناك تدريب تتلقاه قوات أوكرانية خارج البلاد على استخدام بعض الأسلحة.

وأشارت القناة الإخبارية، إلى أن الحلفاء يبحثون المرحلة الثالثة من الحرب وهي طرد روسيا من أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني: الجيش الروسي يهدف إلى تدمير جميع المقومات في بلاده

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، بعد لقاء مع مسؤولي «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» عبر الفيديو، إن الجيش الروسي يهدف إلى تدمير جميع المقومات في بلاده التي يمكن أن تشكل قاعدة اقتصادية للحياة، وهذا يشمل محطات سكك الحديد ومخازن المواد الغذائية والنفط ومصافي النفط.

وكان زيلينسكي، أشار في وقت سابق، إلى رفض «موسكو» مقترحا بهدنة خلال «عيد الفصح»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، كشفت في وقت سابق، عن 500 مليون دولار من المساعدات لـ«كييف» لتمكينها من مواصلة دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية وتقديم الخدمات.

وكان «صندوق النقد الدولي»، دعا في وقت سابق، لمنح مساعدات إلى أوكرانيا على شكل تبرعات بدلا من القروض