عطل مفاجئ بالخط الثالث للمترو بين محطتي الأهرام وكلية البنات

شهد الخط الثالث بمترو الأنفاق «العتبة - عدلي منصور» عطلًا مفاجئًا بين محطتي الأهرام وكلية البنات، إذ جرى وقف القطارات بين المحطتين بشكل مفاجئ، ونشرت شركة «آر.إيه.تي.بي» ديف للنقل كايرو، والمسؤولة عن صيانة وتشغيل الخط الثالث للمترو، فرق الصيانة والطوارئ، لإصلاح العطل لعودة حركة القطارات لطبيعتها.

جارٍ إصلاح العطل بالخط الثالث للمترو

وقال مصدر مسؤول في شركة «آر.إيه.تي.بي» ديف للنقل كايرو، والمسؤولة عن صيانة وتشغيل الخط الثالث للمترو، إنه جارٍ إصلاح العطل المفاجئ الذي حدث بالخط الثالث للمترو، بين محطتي الأهرام وكلية البنات، قبل قليل، مشيرًا إلى أنه جرى نشر فرق الصيانة على أرصفة المحطات للتعامل بشكل سريع مع العطل، لعودة حركة القطارات إلى طبيعتها، موضحًا أن جميع القطارات بالخط الثالث تخضع لأعمال صيانة دورية، قبل انطلاق ساعات التشغيل.

الخط الثالث للمترو يستعد لعيد الفطر 2023

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يُحدَّد حتى الآن أسباب العطل، مؤكدًا أن الخط الثالث للمترو بدأ الاستعدادات النهائية لقدوم عيد الفطر 2022 من خلال تجهيز خطة شاملة لتعقيم وتطهير المحطات والقطارات ومكاتب الإداريين وصرَّافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، علاوة على تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجانًا، منوهًا بأن الشركة تسعى إلى تقديم خدمات مميزة لجميع الركاب.