«وحدات إسعافية ومد ساعات العمل وفكة».. استعدادات مترو الأنفاق لعيد الفطر 2022

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني بمترو الأنفاق، وشركة «آر.إيه.تي.بي» ديف للنقل كايرو، والمسؤولة عن صيانة وتشغيل الخط الثالث للمترو، رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لقدوم عيد الفطر 2022، من خلال تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات وتوفير الفكة في شبابيك التذاكر وتنفيذ خطة شاملة لتعقيم وتطهير القطارات والمحطات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، علاوة على تحديد مواعيد العمل في مترو الأنفاق في عيد الفطر المبارك.

مواعيد مترو الأنفاق في إجازة عيد الفطر 2022

وأكدت شركة مترو الأنفاق، وشركة «آر.إيه.تي.بي» ديف للنقل كايرو، والمسؤولة على صيانة وتشغيل الخط الثالث للمترو، أنّ مواعيد مترو الأنفاق في إجازة عيد الفطر 2022، تبدأ من الساعة 5.15 صباحا وتنتهي الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حيث سيتم مد ساعات العمل لساعة واحدة فقط، لاستيعاب جموع الركاب، منوهين بأنّ جميع القطارات سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

جدول مواعيد مترو الأنفاق في إجازة عيد الفطر 2022

قال مصدر مسؤول في مترو الأنفاق، إنّ جدول مواعيد مترو الأنفاق في إجازة عيد الفطر 2022، يشمل 21 ساعة يوميا، حيث تبدأ ساعات العمل 5.15 صباحا، وتنطلق آخر الرحلات في الخط الأول «المرج الجديدة - حلوان»، من محطة حلوان 12:15 صباحا ومن محطة المرج الجديدة 12:30 صباحا، والخط الثاني «شبرا الخيمة - المنيب»، فينطلق آخر قطار من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب 12:35 صباحا، أما الخط الثالث «العتبة - عدلي منصور».

مواعيد مترو الأنفاق في إجازة عيد الفطر 2022

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ انطلاق آخر قطار من محطة عدلي منصور 12:15 صباحا، ومن محطة العتبة 12:55 صباحا، حيث تلتقي القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحا، وقطارات الخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 صباحا، على أن يتم تأخير تلك المواعيد لمدة ساعة واحدة فقط بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة والعمل بالمواعيد المعتادة.

غرفة عمليات لمتابعة سير القطارات خلال عيد الفطر 2022

من جانبه، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، لـ«الوطن»، أنّه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالشركة، لمتابعة سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير التشغيل، أثناء رحلات عيد الفطر 2022، مؤكدا أنّ جميع القطارات والمحطات سيتم تعقيمها وتطهيرها ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، موضحا أنّه سيتم تسيير 4 قطارات جديدة مكيفة بالخط الثاني خلال عيد الفطر المبارك.