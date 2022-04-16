استمرار مبادرة «هنفطر فى المحطة» بـ«مترو الأنفاق».. وتوزيع 75 ألف وجبة

انتهت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، من توزيع عدد 75 ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم.

500 وجبة يوميًا

كان ذلك بالتنسيق مع بنك الطعام المصري وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، حيث يتم القيام بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميًا بعدد ٥٠٠ وجبة على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب.

ويتم التوزيع داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو والأكثر كثافة، وهي «الشهداء، وأنور السادات، والعتبة، والمرج الجديدة، وجامعة القاهرة، وشبرا الخيمة، وكلية الزراعة، وروض الفرج، والسيدة زينب، وحلوان».

المبادرة تهدف توزيع 150 ألف وجبة

جدير بالذكر أن هذه الحملة والمبادرة تهدف الوصول إلى توزيع عدد 150 ألف وجبة إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك.