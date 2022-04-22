طريقة عمل العكاوي المشوية على الجريل.. في «سر الخلطة» على شاشة «الوطن»

قدم برنامج «سر الخلطة» المذاع على تلفزيون «الوطن» خلال شهر رمضان، طريقة عمل العكاوي المشوية على الجريل بطريقة الشيف صبحي كابر.

يعتبر طبق العكاوي من أشهر الأكلات التى يحرص المصريون على تناولها وتتكون من ذيل «العجل»، وتتضمن العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، وتشتهر في العادة بطبخها في طواجن، ولكن الجديد في الأمر أن مطعم صبحي كابر قدمها من خلال برنامج سر الخلطة، مشوية على الجريل، وتعتبر أيضا من أشهر الأكلات الشعبية الخاصة بالتراث المصري.

مكونات العكاوي

- ذيل عجل مقطع حلقات.

- بصل مبشور.

- ملعقة من السمن.

- ملح وفلفل وبهارات لحم.

- هيل.

- كوب من عصير الطماطم.

- فلفل ألوان.

طريقة تحضير العكاوي على الجريل

- تسلق العكاوي حتى تنضج بشكل جزئي، ثمّ تترك لتبرد.

- تقطع حلقات البصل والفلفل الألوان.

- توضع العكاوي على جريل ساخن مع ملعقة من الزيت.

- ويضاف إليها البصل والفلفل الألوان

- تضاف الطماطم المشوحة إلى العكاوي على الجريل.

وبعد تمام النضج تقدم بجانبها السلاطات.