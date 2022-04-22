تعرف على عدد ركعات صلاة التهجد في العشر الأواخر.. «أقله ركعتين»

بدأت خير ليالي العام وهي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، وفيهم يبدأ المسلمون بأداء صلاة التهجد، فمع بداية هذه الليالي المباركة، بدأت التساؤلات بين عدد كبير من المسلمين حول عدد ركعات صلاة التهجد في العشر الأواخر، وفي هذا التقرير، توضح «الوطن» عدد ركعات صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.

عدد ركعات صلاة التهجد في العشر الاواخر

أوضحت دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي عبر الإنترنت أن عدد ركعات صلاة التهجد في العشر الأواخر لا يقل عن ركعتين، فهذا ما أجمع عليه الفقهاء بناءا على قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: «إذا قامَ أحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلاتَهُ برَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»، أما عن أقصى عد للركعات، فقد اختلف حوله العلماء والفقهاء وفقا لما أكدته دار الإفتاء.

فأشارت دار الإفتاء أن عدد ركعات صلاة التهجد في العشر الأواخر الأقصى جاء في المالكية أنه لا يزيد عن 10 ركعات أو 12 ركعة، أما الحنفية فقد أقروا أن أقصى عدد ركعات لصلاة التهجد لا يزيد عن 8 ركعات، في حين أن الشافعية والحنابلة قالوا إن صلاة التهجد لا يوجد حد لركعاتها، فيمكن أن تصل إلى 20 ركعة ولا حرج في ذلك.

عدد ركعات صلاة التهجد التي كان يصليها النبي

وأشارت الدار إلى الحديث النبوي الشريف، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنَّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- صلّى ثلاث عشرة ركعة من ضمنِها الوتر ثلاث ركعات»، وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- أنَ النبي -عليه الصلاة والسلام- «صلّى إحدى عشر ركعة منها ثلاث ركعات وتراً».

وكان عدد ركعات صلاة التهجد في العشر الأواخر الذي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، 11 ركعة أو 13 ركعة، ويسلم بين ركعتين، كما أكدت دار الإفتاء أنه يمكن أن يقوم العبد بأداء صلاة التهجد في أي وقت من أوقات الليل، سواء كانت بداية الليل أو آخره ولا يوجد فرق بينهم، فهي صلاة يؤديها العبد من أجل التقرب إلى الله عز وجل.