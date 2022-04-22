عمل خير من الاعتكاف في المسجد 40 يوما.. أمين الفتوى يوضح

مع بدء العشر الأواخر من رمضان يجتهد المسلمون في أداء الفروض والنوافل من الأعمال الصالحة، وفي ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا التي تنتهجها الدولة المصرية، حرصت وزارة الأوقاف على تحديد بعض الشروط والضوابط المسموح بها في المساجد، من ضمنها منع الاعتكاف وصلاة التهجد.

عمل خير من الاعتكاف في المسجد لمدة 40 يوما

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، في لقاء له بأحد البرامج: كان ابن عباس رضي الله عنه «حبر الأمة، ترجمان القرآن، وابن عم رسول الله» معتكف بمسجد رسول الله، جاءه بعض من طلب منه الحوائج، فخرج من الجامع، وفك الاعتكاف، وذهب معه إلى آخر المدينة ليقضي له الحاجة، فسألوه: أتقطع الاعتكاف؟ فقال: سمعت صاحب هذا القبر -يقصد النبي- أن تمشي في حاجة أخيك خير من أن تعتكف في مسجدي هذا أربعين يوما.

الأوقاف تمنع صلاة التهجد وتحظر الاعتكاف بالمساجد: الظروف لا تسمح

وكانت قد أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، قرارا بحظر صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد في رمضان 2022، مشيرة إلى أن قرار القطاع الديني بوزارة الأوقاف منع الاعتكاف والتهجد، جاء بناء على الرأي الطبي المنضبط ومشاورة وزارة الصحة، وبناء على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، أن ظروف وإجراءات التباعد لا تمكن في الظروف الراهنة من السماح بأداء صلاة التهجد أو الاعتكاف في المساجد.

منع الاعتكاف في المساجد

وأوضحت وزارة الأوقاف المصرية في بيان صادر عنها، أنه لا شك أن الاختلاط الذي يحدث في الاعتكاف يصعب معه تطبيق إجراءات التباعد، مما يجعل الحفاظ على النفس الذي هو من صميم مقاصد الشرع ومن الكليات الست مقدما على أداء بعض النوافل، علما بأن أمام الجميع سعة في صلاة التهجد في بيته، وفي الصدقات، والذكر، وقراءة القرآن، وسائر أبواب العمل الصالح، فأبواب الخير واسعة ومشرعة.