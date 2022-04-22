محافظ قنا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد الربيع 

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لإستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم يومي الأحد والإثنين المقبلين .

كما وجه " الداودى " رؤساء الوحدات المحلية للمدن بفتح الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل للمواطنين والسماح لهم بالإحتفال بأعياد الربيع ، و التأكد من زيادة كفاءة الإنارة فى الطرق المؤدية إليها ومراجعة النظافة داخل وخارج تلك المتنزهات وذلك قبل وبعد انتهاء الاحتفالات

وأشار محافظ قنا إلى أنه تم تكليف مديريات التموين والصحة والطب البطرى ، بالتنسيق مع مباحث التموين لشن حملات مكثفة ، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لاسيما الأسماك الطازجة والمملحة والتى يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين ، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة ، وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمدن وربطها كذلك بغرف عمليات مديريتىّ الصحة والتموين ، لتلقى اى شكاوى أو بلاغات بشأن فعاليات الإحتفالات .

وأضاف المحافظ أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات مديرية الصحية والوحدات الصحية مع وقف الإجازات والراحات بدءا من اليوم وحتى نهاية أعياد الربيع ، و التأكد من توفير الأدوية والأمصال ومستلزمات الطوارئ واكياس الدم ومشتقاته بكميات اضافية وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات ، مؤكدا أنه تم رفع درجه الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف ،و توفير الأدوية الاسعافيه على مدار 24 ساعة ، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسى ، لتلقى البلاغات وسرعة توجيه سيارات الاسعاف إلي موقع البلاغ .

كما تم تكليف إدارة المرور بنشر اللجان المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق السيولة المرورية أمام حركة السيارات .