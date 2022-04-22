أحد أصدقاء محمود عثمان ضحية الحادث المروري بالقنطرة: مكنش قصدي أشيلك ميت

وجه محمد أبوخليل الطالب بكلية الأسنان في جامعة سيناء، رسالة مؤثرة لصديقه الراحل محمود أحمد عثمان، والذي توفى هو وشقيقتيه في حادث انقلاب سيارة بترعة السلام بمدينة القنطرة في أثناء عودته إلى مسقط رأسه بدمياط.

رسالة مؤثرة من صديق لصديقه

ونشر «أبوخليل» رسالة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي جاءت كالتالي: «خلى بالك انت ضحكت عليا يا صاحبي، إحنا متفقين أننا مع بعض على طول، وبعدين أنت لما كنت بتقولي على طول لو حصلي حاجة هتشيلني كنت بقولك أشيل مين ياعم، شوفلك حد غيري، تقوم ضاحك، وتقولي والله محد هيشيلني غيركم بس يا محمود، مكنش قصدي أشيلك وأنت ميت ياخويا، والله ما كان قصدي كده وخلي بالك بقى أنا طلعت قد كلمتي، وفضلت جنبك لآخر لحظة، وخلي بالك أنا اللي كتبت اسمك على المدفن بإيدي ياخويا، بس كان إحساس صعب أوي والله ياحوكا، بس أنا لما شوفت الناس النهاردة بتحبك إزاي، وبتدعى ليكم، اطمنت عليا ياخويا هتوحشني أوي يا حوكا ربنا يرحمكم، ويغفر لكم وأشوفك قريب أوي يا قلب أخوك».

جمع تبرعات لعمل صدقة جارية

وفي سياق منفصل، دشن طلاب جامعة سيناء، حملة لجمع التبرعات من أجل عمل صدقة جاريه على روح زملائهم المتوفين من خلال وضع «كولديرات» مياه بالجامعة، وتسديد ديون الغارمين، وخاصة المتأخرين في سداد إيجار منازلهم وتوزيع وجبات و«شنط» على المحتاجين وتوصيل مياه الشرب للمنازل المحرومة، وعمل أسطح منزلية للحالات المحتاجة.

وقرر الطلاب إنشاء بئر مياه بإحدى الدول النامية، والتبرع لصالح مستشفيات 500 500 و57357.

كما أدى أحد زملاء الراحل محمود العمرة على روح زميله ودعا له بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

وحرص أصدقاء وزملاء محمود أحمد عثمان والذي توفى هو وشقيقتيه فى حادث انقلاب سيارة بترعة السلام بمدينة القنطرة، على حضور الجنازة وزيارة قبره وكتابة اسم الدلع حوكا على قبره بمسقط رأسه بقرية أم الرزق بمحافظة دمياط.