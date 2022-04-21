موعد السحور وأذان الفجر اليوم 20 رمضان الخميس في دمياط

يحرص الكثير من المسلمين مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان على الصلاة والتهجد والاعتكاف عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله، كما يحرص المواطنون على سهر ليالي رمضان للتعبد والصلاة وقراءة القرآن والدعاء وتجدهم يبحثون دوما على مواعيد الصلاة وخاصة موعد السحور وآذان الفجر من أجل تنظيم أوقاتهم .

ويحين موعد السحور وأذان الفجر اليوم الخميس في دمياط، والموافق 20 رمضان، في تمام الساعة الثالثة و44 دقيقة صباحًا، وذلك بحسب التوقيت المحلي لمحافظة دمياط، وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة.

ويحرص الصائمون في شهر رمضان على تأخير موعد تناول السحور، تطبيقا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ودائما ما يبحثون عن موعد الإمساك وصلاة الفجر، حتى يمتنعوا عن الطعام والشراب، وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع، عندما يرفع أذان الفجر.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الخميس في دمياط

وحددت إمساكية شهر رمضان، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وقت السحور في محافظة دمياط اليوم الخميس عند الساعة 1:24 صباحًا، وموعد الإمساك في الساعة 3:24 صباحًا، على أن يكون موعد أذان الفجر في الساعة 3:44 صباحًا، ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط، اليوم الخميس الموافق العشرين من شهر رمضان، إلى 14 ساعة و1 دقيقة.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد السحور وأذان الفجر اليوم الخميس 20 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في دمياط الخميس 20 رمضان

- موعد أذان الفجر 3:44 صباحًا.

- وقت الشروق 5.18 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:25 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:49 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة الخميس 21 أبريل 2022

- موعد أذان الفجر 3:50 صباحًا.

- وقت الشروق 5:22 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:26 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:48 مساءً.