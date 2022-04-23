سعر كرتونة البيض اليوم السبت 23-4-2022 في الأسواق

في العشر الآواخر من شهر رمضان المبارك، تبدأ ربات المنازل، والعديد من المحال والأفران في صنع وإعداد حلويات العيد من كحك وبتيفور وغريبة وبسكوت وغيرها، لذا يكثر البحث خلال الفترة الحالية، عن سعر طبق وكرتونة البيض، مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الناس بصنع الحلوى المختلفة احتفالا بعيد الفطر، تستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه للمواطنين والمتابعين والقراء من خدمات، سعر كرتونة البيض اليوم السبت الموافق 23 أبريل، في الأسواق المختلفة، وفق حديث رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، التي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

أوضح عبد العزيز السيد، إن أسعار البيض تسجل استقرار في الأسواق.

وقال عبدالعزيز، إن سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، تراوح اليوم بين 51 و52 جنيهًا في المزرعة، فيما يصل سعره إلى المستهلك، إلى قيمة تتراوح بين 56 و58 جنيهًا.

ووصل سعر البيض الأبيض إلى نحو 55 جنيهًا من المزرعة، بينما يصل سعره إلى المستهلك بنحو 62 إلى 65 جنيهًا، وفق ما كشف عنه عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ويتراوح سعر البيض الأحمر اليوم إلى قيمة تتراوح بين 58 و60 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في المزارع بين 53 و55 جنيهًا.

سعر طبق البيض الأحمر اليوم في الأسواق

وبحسب جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية الكبرى بمنطقة وسط البلد، جاءت أسعار البيض اليوم السبت الموافق 23 أبريل كما يلي:

- وصل سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم السبت، والذي يتكون من 30 بيضة، إلى قيمة تتراوح بين 70 و90 جنيهًا.

- ويتراوح سعر كرتونة البيض التي تحتوي على 10 بيضات، بين 32 و50 جنيهًا.

- وجاء سعر كرتونة البيض الأبيض، التي تحتوي على 30 بيضة اليوم لقيمة تتراوح بين 65 و85 جنيهًا.

- ووصل سعر طبق البيض الأحمر الذي يتضمن نحو 10 بيضات إلى 30 جنيهًا وصولا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.