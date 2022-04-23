سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 23-4-2022 في محلات الصاغة

مع قدوم عيد الفطر المبارك، الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، إذ يأتي في بداية مايو المقبل، يزداد الإقبال على شراء الذهب، نظرا لكثرة الخطوبات ومواسم الزفاف، في العديد من الأماكن، ما يجعل الناس يهتمون في تلك الفترة خاصة بالبحث عن أسعار الذهب، وسعر الأعيرة المختلفة منها عيار 21.

وشهدت أسعار الذهب تذبذبا خلال الفترة الماضية بين ارتفاع وانخفاض مما جعل الناس يتسائلون عن انخفاضه أو ارتفاعه خلال الفترة المقبلة ومع قدوم عيد الفطر، وهو ما يجد المحللون وخبراء الذهب صعوبة في توقع ما سيحدث خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل التوترات التي تحدث عالميا وصعود الدولار وهبوطه.

أسعار الذهب

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي تنشرها على مدار الساعة، أسعار الذهب اليوم في الأسواق، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية معاملات اليوم السبت 23-4-2022 ما بين 1080 و1090 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1234 إلى 1264 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 926 و934 جنيهات في المحلات.

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم السبت بين 8640 و8720 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال

واختلفت أسعار الذهب العالمية في أسواق المال بشكل ملحوظ، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 23 أبريل نحو 875.58 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ47.12 دولار.

- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1.022 جنيهًا، بما يعادل 54.97 دولار.

- سجلت قيمة سعر الجنيه الذهب في أسواق المال اليوم السبت نحو 8.172 جنيهًا، بما يعادل 439.80 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت إلى نحو 1.167 جنيهًا، بما يعادل 62.83 دولار.