سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 22-4-2022 في محلات الصاغة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك 2022، والذي تكثر به حفلات الزفاف، ما يزيد الاهتمام بالبحث عن أسعار الذهب وسعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر شراءًا.

وفي إطار تذبذب أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، يجد المحللون وخبراء الذهب صعوبة في توقع ما سيحدث له من انخفاض أو ارتفاع خلال موسم عيد الفطر.

أسعار الذهب

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن»، في إطار الخدمات الإخبارية التي تنشرها على مدار الساعة، أسعار الذهب اليوم في الأسواق، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية معاملات اليوم الجمعة 22-4-2022 ما بين 1080 و1090 جنيهًا في محلات الصاغة، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 926 و934 جنيهات في المحلات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 1234 إلى 1264 جنيهًا في محلات الصاغة، وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة بين 8640 و8720 جنيهًا.

واختلفت أسعار الذهب العالمية في أسواق المال بشكل ملحوظ، وجاءت الأسعار كما يلي:

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 22 أبريل نحو 875.58 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ47.12 دولار.

- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1,022 جنيهًا، بما يعادل 54.97 دولار.

- سجلت قيمة سعر الجنيه الذهب في أسواق المال اليوم الجمعة إلى نحو 8,172 جنيهًا، بما يعادل 439.80 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة إلى نحو 1,167 جنيهًا، بما يعادل 62.83 دولار.