العثور على جثة سيدة طافية بمياه ترعة الرياض في الدقهلية

عثر أهالي قرية الرياض، بمركز منية النصر، في محافظة الدقهلية اليوم، على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها في حالة تعفن، في ترعة الرياض بالقرية، في منطقة قريبة من مدرسه ثانوي، وجرى إخطار مباحث المركز، والتي انتقلت وسيارة إسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان العثور على الجثة، وتم نقلها إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

عثور أهالي الرياض على جثة طافية

تبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من إدارة شرطة النجدة، ببلاغ أهالي قرية الرياض بوجود جثة طافية في مياه ترعة الرياض، أمام المدرسة الثانوي، وانتقل إلى مكان الواقعة مباحث منية النصر، وسيارة إسعاف، وقوات الإنقاذ النهري، وجري انتشال الجثة، وتوصلت جهود المباحث إلى أن الجثة لسيدة تدعى «وفاء م. أ.»، 46 سنة، وأنها في حالة تعفن رمي، وكانت المتوفاة تعاني من مرض نفسي.

تم إخطار النيابة العامة بالوقعة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

12 مصابا في حريق محطة وقود بمدينة أجا

ومن جهة أخرى، قدم أطباء مستشفى أجا المركزي، الرعاية الطبية اللازمة لـ12 مصابا في أحداث حريق محطة وقود في مدينة أجا، وتم تحويل اثنين من المصابين إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لاستكمال العلاج، وخضع باقي المصابين للإسعافات الطبية اللازمة في المستشفى، وخرجوا فور تحسن حالتهم الصحية، فيما تواصل جهات التحقيق من سماع الشهود والمصابين وعمل تقرير الأدلة الجنائية وذلك للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.