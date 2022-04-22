خريطة انتشار القوافل الطبية ضمن «حياة كريمة» في 3 محافظات

تواصل مبادرة «حياة كريمة» إطلاق القوافل الطبية المجانية لها للكشف والعلاج مجانا للمواطنين في المناطق النائية ببعض محافظات الجمهورية، في إطار مبادرة «100 مليون صحة»، إذ تسعى المبادرة الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في مناحي الحياة كافة، على أن تتوجه تلك القوافل للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

3 قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أماكن تمركز قوافل حياة كريمة الطبية، اليوم وغدا في 3 محافظات، على أن تنهي القافلة أعمالها غدا السبت الموافق 23 أبريل، وذلك في 12 تخصصًا طبيًا، بينها العظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب، ضمن سلسلة متواصلة من الحملات المماثلة في شتى محافظات الجمهورية، لتقديم الكشف والعلاج مجانًا للمواطنين.

خريطة انتشار قوافل حياة كريمة الطبية

وحددت الصحة والسكان، خريطة انتشار القوافل الطبية المجانية في قرى «حياة كريمة» بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، اليوم، على أن يجري توجيهها للمحافظات الحدودية، والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقالت «الصحة»، في بيان لها، إنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية، اليوم، بمناطق:

ـ شرق بولاق ـ قصر الزيان مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

ـ أبو المعاطي الباز مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

ـ دهشور بحي البدرشين بمحافظة الجيزة.

إجراء الجراحات على نفقة الدولة

كما نوهت وزارة الصحة والسكان المصرية، إلى أنه في حالة الحاجة إلى إجراء الجراحات، تحول الحالة إلى أقرب مستشفى لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة، مشيرة إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ77 ألف و179 مواطنا، من خلال 62 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، في النصف الأول من شهر رمضان المبارك، تم من خلالها إجراء 11 ألف و61 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألف و318 ندوة تثقيف صحي، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتةً إلى تحويل 660 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.