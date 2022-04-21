الرئيس السيسي: تحدي تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في الوقت وليس التمويل

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عدد من المشروعات القومية الكبرى خاصة مبادرة «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، قائلًا إن الدولة سوف تستمر في مشروع «حياة كريمة»، معقبًا: «إحنا ماشيين فيه، ده موضوع مستهدف 60 مليون إنسان، أتخلى عنه ليه؟ لو تخليت عنه يبقى تخطيطنا كان ناقص بقى، الموارد موجودة لهذه المشروعات».

مشروعات مبادرة حياة كريمة لا تقبل التأجيل

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، اليوم الخميس: «طب أنا هسألكم سؤال، لكل المصريين، هل أنا النهاردة لما يكون ليا أخت أو أخ أو أسرة في الريف، وهما معندهمش صرف صحي، هل ده أمر أنتوا تقبلوا تأجيله أكتر من كده؟»

وتابع الرئيس السيسي: «كنت إمبارح بتكلم مع وزير الري، وبقوله يا ترى موضوع تبطين الترع عامل معانا إيه؟ موضوع تبطين الترع هيكلفنا 90 مليار جنيه».

التحدي الحقيقي في الوقت وليس التمويل

وواصل: «من منظور وطني موضوع حياة كريمة ميتسابش، ومن منظور أخلاقي المستهدفين من المشروع ميتسابوش، ومن منظور ديني ميتسابوش أكتر من كدة، يمكن عشان أكون منصف إن الخطة لما أطلقت المشروع قولت هنخلص المرحلة دي خلال سنة ونتمنى ذلك، بحيث نخلص التلات مراحل في 3 سنين، وده مش عيب تمويل».

واستكمل: «قضية الوقت في تنفيذ الخطة فيه تحدي كبير، قولت يا جماعة أنا بعمل عمل على وضع غير مخطط، وبالتالي الخطة قد تجد عند التنفيذ الفعلي على الأرض بعض الصعوبات».