ضمن «حياة كريمة».. اختتام مبادرة «التعليم حياة» في 20 قرية ببني سويف

تنفذ «حياة كريمة»، مجموعة من المبادرات التي تضمن مستوى معيشي لائق للمواطن، ورفع مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا من الفئات الأولى بالرعاية، إذ يواصل قطار حياة كريمة، الوصول إلى محطاته، لرسم البسمة والأمل على وجوه سكان الريف المصري، ضمن القرى المدرجة بالمبادرة.

اختتام مبادرة «التعليم حياة» ضمن «حياة كريمة»

في إطار مبادرة حياة كريمة، اختتمت المرحلة الثالثة من فعاليات مبادرة «التعليم حياة»، بمحافظة بني سويف، عقب انطلاقها في محافظتي الغربية والقليوبية بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، والتي تم تنفيذها بمركزي ببا وناصر، واستهدفت عدد 1535 طالبا و 320 معلما، في 20 مدرسة بقرى المركزين، من أجل توفير بنية تكنولوجية للمدارس، وتزويدها بخدمة الإنترنت، وأجهزة الكمبيوتر وتوعية للطلاب والمعلمين والأهالي بشأن التكنولوجيا والرقمنة والخدمات التعليمية المتوفرة على شبكة «تعليمي»، بحسب ما أعلنته المبادرة عبر صفحتها الرسمية.

مبادرة التعليم حياة بالقليوبية

وكانت فعاليات مبادرة «التعليم حياة» بمحافظة القليوبية، انطلقت بمدرستي الأحراز الابتدائية، والأحراز الإعدادية، حيث بدأ أعضاء ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة بالتعريف بالمبادرة وأهدافها، واستكمل فريق مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع شرح التعلم الرقمي الآمن، وكذلك تدريب الطلاب والمعلمين، وأهالي القرى على منصة تعليمي الرقمية، وذلك داخل المعامل التي تم تجهيزها مسبقًا بأجهزة كمبيوتر وخدمة انترنت، وخارج المدارس بسيارة فودافون التي تجوب القرية لتقدم الخدمة التوعوية.

حياة كريمة.. مشروع القرن

يذكر أن «حياة كريمة» حققت المزيد من الإنجازات على أرض الواقع، فمنذ انطلاق المبادرة الرئاسية في عام 2019، وهي تعمل في المشروعات القومية لدعم قرى وكفور ونجوع المبادرة، لتحقيق التنمية للريف المصري، إذ تسير المبادرة بمعدل أسرع من الطبيعي على أرض الواقع، في المشروعات كافة، والتي تنوعت ما بين البنية التحتية، ومشروعات الخدمات، ودعم إقامة المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل، إضافة إلى تطوير منازل الفئات الأشد فقرًا، والتدخلات الاجتماعية والصحية العاجلة مثل تقديم المساعدات المادية وغيرها والقوافل الطبية المجانية، من أجل توفير الخدمات التي يحتاجها المواطنون بقرى المبادرة، بشكل مستدام.