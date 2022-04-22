مصر تحتفي بيوم الأرض بفعاليات تراثية بدوية من محمية وادي دجلة

من محمية وادي دجلة شاركت وزارة البيئة المصرية 192 دولة احتفالات يوم الأرض، حيث اختارت الوزارة أن يكون الاحتفال ذا طابع تراثي بدوي بمشاركة فرق موسيقية وخيمة بدوية من تراث جنوب سيناء، وأقيمت الاحتفالية التي حملت شعار «استثمر في كوكبنا» على هامش حملة إيكو إيجيبت.

مكافحة تغير المناخ

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الاحتفال هذا العام يركز على إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ وتشجيع الجميع من حكومات وأفراد وقطاع خاص للقيام بأدوارهم والمساعدة في تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف الاحتفالية إلى نشر الثقافة البيئة تجاه المحميات والحفظ على الموارد الطبيعية لدعم السياحة البيئية في مصر.

حملات التوعية

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم إطلاق العديد من حملات التوعية بهدف نشر الوعي البيئي، وخاصة لدى الشباب والعمل على دمج المجتمع المحلي وتطوير أساليبه في الترويج لمناجاته الثقافية وحرفة اليدوية المتميزة مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية والبيئية.