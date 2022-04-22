بعد مرض ابنة «سيف» في مسلسل فاتن أمل حربي.. أستاذ اجتماع: لن ينصلح حاله

حقق مسلسل « فاتن» نجاحًا كبيرًا في شهر رمضان حتى الآن، وأصبح واحدًا من أهم الأعمال الدرامية التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور، وفقًا لما يقدمه من قضايا اجتماعية خاصة بحقوق المرأة، إذ شهدت إحدى الحلقات اكتشاف «فاتن» مرض ابنتها الصغيرة المُفاجئ، ليؤكد الأطباء احتمالية وجود ورم على المخ.

«سيف» يعلم بمرض ابنته

وذهبت «ميسون» صديقة «فاتن» لزوجها «سيف» وأبلغته بالأمر، خاصة أن المستشفى اشترطت موافقة الأب قبل إجراء الأشعة، وبعد ذلك تحدث إليها «سيف» بأنه يحب زوجته وأن والدته، هي من قست قلبه ضد زوجته وابنتيه، ووصفته «ميسون» بأنه شخص أناني يحب نفسه.

أستاذ علم اجتماع: من الصعب تغيير طباع الزوج

وفي هذا الشأن قالت الدكتورة «إنشاد عز الدين» أستاذ علم الاجتماع والمشكلات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة المنوفية، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه من الصعب أن يغير الزوج من طبعه، وخاصة إذا كان يعاني من مشكلات نفسية، موضحة: «الشخصية مش بتتغير بسهولة ولو اتغير هيتغير لوقت معين ولكن لما تحصل مشكلة تانية هيرجع تاني»، لافتة إلى أن ذلك يرجع إلى سوء التربية وكذلك السيطرة التامة من قبل والدة الشخص.

وتابعت أستاذ علم الاجتماع، أن المشهد الذي يتناوله مسلسل «فاتن أمل حربي» وهو اعتراف زوجها أنه مازال يحبها بعد إصابة ابنته وأن والدته هى من قست قلبه ضد زوجته وابنتيه، هذا يدل على وجود خلل وانعدام في شخصيته، كما أنها وصفته بأنه شخص أناني، موضحة: «زوج فاتن ده مريض نفسي وطبعه صعب يتغير، وهو محسش بمراته في أصعب ظروفها، والسبب في ده تربية أمه وسيطرتها عليه»، مشيرة إلى أنه مهما كان الشخص يحب أهله، فعليه ألا يهمل أبنائه.

يذكر أن مسلسل «فاتن أمل حربي» يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة ألا وهي معاناتها بعد الطلاق، مثل حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، وغيرها من القضايا.