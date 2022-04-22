ابنة نيللي كريم ترفض والدها في الحلقة 21 من مسلسل فاتن أمل حربي

حالة من الحزن تسيطر على الفنانة نيللي كريم، خلال أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل فاتن أمل حربي، بعدما علمت بمرض ابنتها الصغيرة، إذ اشتبه الأطباء بوجود ورم على المخ خلال التشخيص الأول.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل فاتن أمل حربي

وخلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل فاتن أمل حربي، زار شريف سلامة، الذي يقوم بدور طليق «فاتن» ابنته بالمستشفى بعد علمه بمرضها، إلا أنها رفضت تمامًا حديثه معها، أو حتى محاولات لمسها، لتتجاهله وتبدأ بالسؤال عن والدتها وشقيقتها، ما دفعه للذهاب خارج غرفتها باكيًا.

تشخيص خاطئ وعلاج عامين

وأكد الأطباء أن التشخيص كان خاطئًا، وفقًا لنتائج الأشعة، وإن الأمر هو كيس على المخ وليس ورم، لكنها بحاجة إلى علاج دوائي لمدة عامين، حتى تمارس حياتها بشكل طبيعي.

معرفة صاحب الرشوة الحقيقي

وتمكنت «فاتن» بمساعدة «شفيع» من الوصول لصاحب حقيبة الرشوة، من خلال ابن عم «سيف»، بعدما قام اعترف بالأمر.

تأجيل جلسة المحكمة

وخلال أحداث الحلقة 21 من مسلسل فاتن أمل حربي، أمر القاضي بتأجيل الحكم حتى التأكد من مرتب الزوج، ما دفع «فاتن» للانهيار من البكاء في المحكمة.