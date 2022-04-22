إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي ببنها

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مزلقان ميت عاصم ببنها، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الفني لفحص السيارة وبيان ملابسات الحادث وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن المصابين.

بلاغ بحادث على الطريق الزراعي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مزلقان ميت عاصم ببنها.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارات إسعاف مجهزة وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي، وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث بسبب انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة، وتم إخلاء الطريق من آثار الحادث على جانبي الطريق لتسيير الحركة المرورية، وعدم تعطيل أصحاب السيارات ومصالح المسافرين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع شخص وإصابة 13 في حادث على الطريق الحر

في سياق آخر، أمرت جهات التحقيق المختصة بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه في حادث تصادم على الطريق الحر، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 14 شخصا إثر انقلاب سيارة على الطريق الحر اتجاه بنها قبل نزلة الزقازيق، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها التعليمي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم على الطريق الحر اتجاه بنها بالقرب من نزلة الزقازيق.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق قبل نزلة الزقازيق، وأسفر عن 13 مصابا وجثة، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها التعليمي وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.