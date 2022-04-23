تراجع «ستاندرد أند بورز 500» بـ 121.88 نقطة بعد إغلاق «بورصة نيويورك»

تراجعت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الجمعة، بعد إغلاق التداول في «بورصة نيويورك»، وشهد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، انخفاضا بـ121.88 نقطة «2.77%»، ليسجل 4271.78 نقطة

وتراجع مؤشر «ناسداك المجمع» بـ 335.36 نقطة «2.55%»، ليحقق إلى 12839.29 نقطة، كما شهد «داو جونز الصناعي»، انخفاضا بـ981.36 نقطة «2.82%» ليغلق جلسة التداول عند 33811.40 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى أن التراجع جاء مع تعمق المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وجهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي» لمكافحة التضخم.

وفي سوق النفط، تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، مسجلة خسارة أسبوعية بنحو 5%، متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي ورفع أسعار الفائدة وقيود مكافحة «كورونا» في الصين.

انخفاض «خام برنت» بـ1.68 دولار

وشهد «خام برنت»، انخفاضا بـ1.68 دولار أو 1.6%، ليحقق 106.65 دولارات للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الأمريكي 1.72 دولار أو 1.7%، ليسجل عند التسوية، 102.07 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

«بيكر هيوز» لخدمات الطاقة: ارتفاع عدد حفارات النفط والغاز إلى 695

ورفعت شركات الطاقة الأمريكية أعداد حفارات النفط والغاز للأسبوع الخامس على التوالي، وأعلنت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة في تقرير، أمس الجمعة، إن عدد حفارات النفط والغاز، ارتفع بواقع اثنين إلى 695 مسجلاً أعلى مستوياته منذ مارس من العام قبل الماضي 2020.

وشهدت أسعار الذهب، تراجعا، أمس الجمعة، خلال التعاملات في ظل ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ومع تصريحات مسؤولي «البنك المركزي الأمريكي» المؤيدة لمزيد من عمليات التشديد النقدي.

وكان رئيس «المركزي الأمريكي»، جيروم باول، قال، أمس الخميس إن رفع الفائدة في اجتماع الشهر المقبل بنحو 50 نقطة أساس هي مسألة مطروحة على الطاولة.

انخفاض العقود الآجلة للذهب بنحو 0.7%

وانخفضت العقود الآجلة لـ الذهب بنحو 0.7% أو 13.90 دولار، لتحقق 1934.3 دولار للأوقية عند التسوية، كما سجلت خسائر أسبوعية 2.1%.

وأمس الجمعة، دعا «صندوق النقد الدولي» و«منظمة التجارة العالمية» و«البنك الدولي»، إلى العمل بسرعة على خطة عمل جديدة بشأن الأمن الغذائي تعدها المؤسسات المالية الدولية.

وأعلنت إندونيسيا، أكبر المنتجين لزيت النخيل في العالم، عن خطط لحظر صادرات الزيت، في خطوة صادمة يمكن أن تزيد اشتعال تضخم أسعار الأغذية حول العالم.