«جولد إيرا»: توقعات بوصول أوقية الذهب إلى 1965 دولارا اليوم

مع ارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي وعدم أداء الأسهم بشكل جيد، يبحث المزيد من المستثمرين عن الأصول ذات القيمة، وفي هذا السياق يقول جون الفورج رئيس استراتيجية الأصول الحقيقية في «Fargo Wells»، إنه على الرغم من أن بعض الأشياء الأخرى حظيت بأكبر قدر من الاهتمام خلال العام الماضي، إلا أن عام 2022 يبدو أنه سيكون عام الذهب.

تحركات الذهب

وتتوقع مؤسسة تداول الذهب «جولد إيرا» العاملة في دبي وتركيا ومصر، أن يتحرك الذهب في اتجاه صاعد خلال اليوم، على أن تستهدف الأوقية مستوى 1963 دولارا، وقد تكون التحركات خلال الجلسه صعود إلى مستويات 1950 دولارا، ثم هبوط إلى مستويات 44.1944 نقطة، ثم ارتفاع مره اخرى إلى مستويات 1950، ومن ثم 1960 ومن 1965، ومن ثم سوف تهبط الأسعار، وقد تفشل تلك الرؤيه فى حال تم الإغلاق أسفل مستويات 1930 نقطة.

مناطق الدعم والمقاومة

وأشارت «جولد إيرا» إلى أن أهم مناطق دعم الذهب باليوم 1940-1938، وأهم مناطق المقاومة ستكون 1965- 1960 دولارا.

اجتماع اللجنة الفيدرالية

وتأتي تلك النظرة استنادا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيسعى للتضييق بقوة، لمحاولة السيطرة على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 41 عاماً.

وتابعت «جولد إيرا»، أنه مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مايو، تتوافر في السوق فرصة بنسبة 91 ٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة «Tool FedWatch CME».

ارتفاع معدلات الرهن العقاري والتضخم

وتقول «جولد إيرا»، إن سوق الإسكان بدأ يشعر بتأثير الارتفاع الحاد في معدلات الرهن العقاري والتضخم المرتفع الذي أثر على القوة الشرائية، وبالنظر إلى أسعار المساكن نرى أن متوسط الأسعار كان 375.300 دولار، بزيادة 15٪عن العام الماضي، ولهذا انخفضت مبيعات المنازل بنسبة 4.5٪، وفى حال استمر التضخم من المتوقع أن تنخفض المبيعات بنسبة 10٪.

مؤشر إعانات البطاله الأمريكية

وتترقب الأسواق، اليوم، مؤشر إعانات البطالة الأمريكية، والمتوقع أن يكون قريبا من أرقام التوقعات عند مستويات 177 ألفا، ولكن هناك عدة عوامل اخرى قد تدفع الذهب للصعود من أرقام التضخم الأوروبية وتصريحات مسؤولى السياسة النقدية من بريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو.