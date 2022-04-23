مفاوض أوكراني: يمكن الانتهاء من مشاورات الضمانات الأمنية في غضون أسبوع

قال أحد أعضاء الوفد الأوكراني في المحادثات مع روسيا، ميخايلو بودولاك، في بيان، عبر «التليثون» الأوكراني، إنه يمكن الانتهاء من المشاورات بشأن الضمانات الأمنية لـ بلاده، مع الضامنين المحتملين في غضون أسبوع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أشار في وقت سابق، إلى أن ممثلي 7 دول: «الولايات المتحدة- بريطانيا- تركيا- بولندا- ألمانيا- فرنسا- إسرائيل»، أعربوا عن استعدادهم لمناقشة الضمانات الأمنية لـ بلاده.

وكان رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن خطط روسيا للاستيلاء على الجزء الجنوبي من بلاده للحصول على ممر إلى الحدود مع «مولدوفا» تؤكد فقط الافتراض بأن الحرب الروسية على اوكرانيا كان الخطوة الأولى لـ«موسكو» على طريق الاستيلاء على دول أخرى.

ويلتقي الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، بـ زيلينسكي في العاصمة «كييف»، الأسبوع المقبل بعد زيارته موسكو

رئيس وزراء أوكرانيا يدعو إلى فصل جميع البنوك الروسية عن «نظام سويفت»

دعا رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى فصل جميع البنوك الروسية عن «نظام سويفت» والاعتراف بروسيا كراع للإرهاب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

كان رئيس وزراء أوكرانيا، قال في وقت سابق، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن بلاده لن تستسلم أبدا لـ روسيا وستحقق النصر في القريب العاجل، مشيرا إلى ان «موسكو» لا يمكنها الفوز في هذه الحرب

المالية الأوكرانية: البلاد بحاجة بحاجة إلى جسر مالي للأشهر القليلة القادمة

قال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، إن بلاده لا تحتاج إلى شطب الديون أو إعادة هيكلتها، أنما بحاجة بحاجة إلى جسر مالي للأشهر القليلة القادمة لضمان استمرار عمل الاقتصاد، مضيفا إن مدفوعات الديون الخارجية لـ أوكرانيا، تبلغ 20% من جميع مدفوعات الديون هذا العام.

وناشد رئيس مجلس شعب تتار القرم، رفعت تشوباروف، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المجندين الشباب وضباط الاحتياط تفادي التجنيد العسكري الروسي حتى لا يصبحوا قتلة.

مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور «مفاعل تشيرنوبل» الأسبوع المقبل

يزور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل جروسي، مفاعل تشيرنوبل الأسبوع المقبل في الذكرى السنوية لكارثة 86، وقالت الوكالة في بيان إن الأخير سيصل إلى المفاعل في 26 أبريل الجاري، في الذكرى السنوية لكارثة 1986، يرافقه فريق من الخبراء في الوكالة، بهدف تسليم معدات حيوية بينها أجهزة لقياس الإشعاع وسترات واقية، وإجراء فحوص أشعة وأمور أخرى، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الغرب لن يصمد أسبوعا دون غاز بلادنا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، إن الغرب لن يصمد أسبوعا دون غاز بلاده، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، على «تليجرام»، أن فرقة جديدة من المتطوعين من بلاده توجهت إلى أوكرانيا للالتحاق بالعملية العسكرية الروسية.

دعا إعلامي أمريكي، مقدم برامج «فوكس نيوز»، تاكر كارلسون، لفحص الحسابات المصرفية لرئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، قبل تقديم مساعدات مالية وعسكرية إضافية لـ«كييف»، موضحا أن الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» أرسلت خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار لأوكرانيا، والآن أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن نصف مليار إضافية لدفع رواتب الموظفين الأوكرانيين.

وأشار كارلسون، إلى أن خطوات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتسبب بنمو التضخم في الولايات المتحدة.

«المركزي الألماني»: تكلفة حظر «الاتحاد الأوروبي» الفوري لاستيراد غاز روسيا قد تصل إلى 5%

حذر البنك المركزي الألماني، من تكلفة حظر «الاتحاد الأوروبي» الفوري لاستيراد الغاز الروسي، والتي قد تصل إلى 5% من إجمالي الناتج الألماني، مشيرا إلى أن الأمر يعني أرباحا فائتة مقدارها 180 مليار يورو بالنسبة للإنتاج الوطني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف «المركزي الألماني»، أنه في مثل هذا السيناريو سينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 2% هذا العام، فيما من الممكن ارتفاع معدل التضخم 1.5 نقطة في 2022 ونقطتين في العام المقبل 2023.

وكانت «المفوضية الأوروبية»، قالت في وقت سابق، إن الشركات الأوروبية قد يمكنها شراء الغاز الروسي بـ العملة الروسية «الروبل» دون انتهاك عقوبات الاتحاد المفروضة على موسكو، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخباربة الأمريكية.