ماكرون: نمد أوكرانيا بصواريخ ميلان ومدافع سيزر.. ولسنا طرفا في النزاع

كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن نوع الأسلحة التي تمد بها بلاده أوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية الدائرة، مشيرا إلى أن الصواريخ هي ميلان المضادة للدبابات، ومدافع سيزر ذاتية الدفع، مؤكدا أن باريس ليست طرفا في النزاع.

ماكرون: سنقدم معدات مهمة لأوكرانيا

وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة كويست فرانس الفرنسية: «سنقدم معدات مهمة.. أعتقد أنه يتعين علينا الاستمرار في هذا الطريق.. ولكننا لن نصبح طرفًا في هذا الصراع»، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وعندما سئُل ماكرون عن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من قبل فرنسا وألمانيا، أضاف: لدينا نفس استراتيجية ألمانيا، مما يعني أننا سنساعد الأوكرانيين قدر الإمكان، ولكن يجب أن نكون حريصين على ألا نصبح أطرافًا في النزاع أبدًا.

وأعلنت روسيا من قبل أنها أرسلت مذكرات احتجاج إلى الدول التي تمد أوكرانيا بالسلاح، وهددت أكثر من مرة، كان آخرها، أمس، بأن شحنات الأسلحة الغربية لكييف ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي حال دخلت أوكرانيا.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية في أكثر من مرة من قبل عن أنها استهدفت ودمرت بصواريخ عالية الدقة مخازن وشحنات أسلحة غربية تم ارسالها لأوكرانيا، في مدينة لفيف غرب أوكرانيا، وفي قاعدة جيتوميرالعسكرية الواقعة في غرب أوكرانيا أيضا.

روسيا: الأسلحة الغربية ستطيل أمد الحرب

وعبرت الخارجية الروسية، في أكثر من مرة، على لسان مسئولين فيها، عن أن شحنات الأسلحة الغربية لن تغير من النتيجة النهائية لـ الصراع في أوكرانيا، حيث إن كييف في موقف محكوم عليه بالفشل، والهدف من الأسلحة الغربية فقط، هو إطالة أمد الصراع وإلحاق خسائر في صفوف القوات الروسية.

وتواصل العواصم الغربية وعلى رأسها واشنطن، التأكيد على أنها ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أن إدارته ستحرص على تدفق الأسلحة بشكل ثابت على أوكرانيا.