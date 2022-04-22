مسؤول أوروبي: روسيا تكثف عملياتها شرق أوكرانيا.. والأسابيع المقبلة حاسمة

قال مسؤول أوروبي رفيع: نتوقع تكثيف روسيا لعملياتها في شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأسابيع المقبلة قد تكون حاسمة بالنسبة لحرب أوكرانيا، وذلك حسبما نقلت العربية نت في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

الجيش الروسي: هدفنا السيطرة الكاملة على شرق أوكرانيا وجنوبها

وكان مسئول عسكري روسي رفيع قد كشف في وقت سابق اليوم أن روسيا تهدف في المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، للسيطرة الكاملة على شرق أوكرانيا الذي يضم اقليم دونباس، وجنوبها، حيث سواحل أوكرانيا وجميع منافذها البحرية على البحر الأسود.

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، اليوم، محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أوضح له فيها حقيقة الإجراءات التي تتخذها روسيا لحماية المدنيين خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لا سيما في مدينة ماريوبول، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

بوتين يطلع رئيس المجلس الأوروبي على تقييمات العملية العسكرية الروسية

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية جرت بين بوتين وميشيل، اليوم الجمعة، حسبما أفاد الكرملين، الذي أشار إلى أن المحادثة «تناولت مستجدات الأوضاع في أوكرانيا بشكل مستفيض، حيث أطلع بوتين محاوره على ما وصفه الكرملين بالتقييمات الأساسية فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية جمهوريات دونباس».

ولفت بوتين انتباه ميشيل إلى التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن ممثلي الاتحاد الأوروبي حول الحاجة إلى حسم عسكري في أوكرانيا، فضلا عن تجاهلهم لما وصفه الكرملين بجرائم الحرب الكثيرة التي ترتكبتها القوات الأوكرانية.